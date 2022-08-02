Супруги настолько заблудились в кукурузе, что пришлось вызывать МЧС

В пятницу, 29 июля, в 6.20 спасателям позвонила женщина и рассказала, что вместе с мужем заблудилась в кукурузном поле около деревни Юшковичи Барановичского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Супруги были у своего знакомого в Юшковичах знакомого и в районе 4 часов утра отправились домой, в деревню Погорельцы. Чтобы сократить путь, решили идти через кукурузное поле. Около 6 часов поняли, что не могут выйти, и обратились за помощью к спасателям.

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Сергей Киселевич, старший помощник начальника центра оперативного управления Барановичского горрайотдела по ЧС, рассказал, что с помощью мобильной связи они вывели заблудившихся по солнцу в требуемую точку. Водитель с крыши автомобиля в бинокль определил место движения кукурузы, куда и были направлены работники поста №11.

В 09.05 спасатели обнаружили мужчину 1977 г.р. и его супругу 1979 г.р. Помощь врачей им не понадобилась.