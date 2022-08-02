Под строительство кафе, заправки или другого объекта. В Слуцке на аукцион выставили участок рядом с кольцевой

Во вторник, 6 сентября, Слуцкий райисполком проведёт аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство и обслуживания объекта придорожного сервиса.

Земельный участок площадью 2,7703 га расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский сельсковет, 107 км (лево) автомобильной дороги Р-23 «Минск-Микашевичи».

Реклама

Начальная цена за право заключения договора аренды — 11 266,45 рублей.

Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 50 лет.

Что именно появится на этом участке, говорить рано. Это может быть как и заправка, так и объект общепита. Недалеко есть кафе «Вояж» и АЗС № 49 РУП Белоруснефть (Маглыши).

СПРАВКА. Объекты придорожного сервиса — здания и сооружения, которые расположены на придорожной полосе и предназначены для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения).