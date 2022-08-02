Сочная распродажа в 7745.by: скидки до 50%

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Бесплатная доставка до пункта выдачи г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2-1.

Контактный телефон: +375 29 619-77-45.

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С уважением, команда 7745.by.

*Промокод действует до 7 августа 2022г. Акции и скидки по промокоду не суммируются, не действуют при покупке в рассрочку, не распространяются на продукцию некоторых брендов.

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