С 1 августа в Беларуси начал действовать новый налог на сбор ягод и грибов. Он составляет 10% от полученного дохода. Но заплатят налог только те, кто купил на эти деньги дорогостоящее имущество.

Как пояснил в эфире «Беларусь 1» Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам, когда представители налоговой спрашивают у граждан: «Где же вы взяли средства для приобретения дорогостоящего транспорта, недвижимости и так далее?», некоторые отвечают, что заработали их на сборе ягод и грибов. Теперь, если граждане во время проверки будут говорить, что заработали на жилье сбором даров леса, им придется уплатить 10% налог. Налогом облагается сумма, превышающая 200 базовых величин (сейчас 6 400 рублей).

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Если человек продал грибы, ягоды и и лекарственных растений, но потратил деньги с их продажи не на недвижимость, уплачивать налог не нужно, даже если сумма дохода с этой продажи превысит 200 базовых величин.