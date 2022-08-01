Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (1 августа)

Дайджест новостей за несколько последних дней.

Минфин: дефицит госбюджета не отменяет планов по повышению зарплат и пенсий.

По оценке экономистов исследовательского центра BEROC инфляция в Беларуси к концу 2022 года достигнет 19%.

в Беларуси к концу 2022 года достигнет 19%. 1 августа на суде о «заговоре ради захвата власти» зачитали обвинение Григорию Костусеву, лидеру партии БНФ. Он не признал вину ни по одному пункту. По словам прокурора, Костусев вступил в заговор с целью захвата власти в Беларуси, организованный еще двумя фигурантами дела — Юрием Зенковичем и Дмитрием Щигельским. Всего по делу проходят пять человек, три из которых — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев — обвиняются в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем». Суд начался 29 июля.

зачитали обвинение Григорию Костусеву, лидеру партии БНФ. Он не признал вину ни по одному пункту. По словам прокурора, Костусев вступил в заговор с целью захвата власти в Беларуси, организованный еще двумя фигурантами дела — Юрием Зенковичем и Дмитрием Щигельским. Всего по делу проходят пять человек, три из которых — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев — обвиняются в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем». Суд начался 29 июля. Замглавы МИД Беларуси предложил миру отказаться от концепции прав человека. Об этом Юрий Амбразевич заявил на заседании Пекинского форума по правам человека, отметив, что Запад навязывает свое видение остальному миру.

Об этом Юрий Амбразевич заявил на заседании Пекинского форума по правам человека, отметив, что Запад навязывает свое видение остальному миру. Минобороны РФ заявило, что российская сторона пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста принять участие в расследовании гибели военнопленных в Еленовке. В МККК сообщили, что не получали официального подтверждения о предоставлении доступа к месту или военнопленным. В Еленовке удерживали пленных украинских военных из Мариуполя. По последним данным, 29 июля в результате взрыва погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Стороны обвинили в ударе друг друга.

и Международного комитета Красного Креста принять участие в расследовании гибели военнопленных в Еленовке. что не получали официального подтверждения о предоставлении доступа к месту или военнопленным. В Еленовке удерживали пленных украинских военных из Мариуполя. По последним данным, 29 июля в результате взрыва погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Стороны обвинили в ударе друг друга. Из порта Одессы утром 1 августа отправилось первое со времени начала боевых действий судно с сельхозпродукцией — это сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везёт кукурузу в Ливан. В июле было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через порты на Чёрном море. Соглашение было подготовлено при участии Турции и ООН. Украина и Россия подписали его сепаратно.

— это сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везёт кукурузу в Ливан. В июле было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через порты на Чёрном море. Соглашение было подготовлено при участии Турции и ООН. Украина и Россия подписали его сепаратно. В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и Twitter (были заблокированы летом 2021 года). Шерзод Асадов, пресс-секретарь подчеркнул, что «попытки изолировать информационное пространство и препятствовать плюрализму мнений не служат прогрессу общества, а наоборот, сдерживают его».

Косово и Сербия в шаге от военного конфликта. Вот краткое изложение запутанной истории без шквала взаимных обвинений: