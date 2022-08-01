Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (1 августа)

Дайджест новостей за несколько последних дней.
- Минфин: дефицит госбюджета не отменяет планов по повышению зарплат и пенсий.
- По оценке экономистов исследовательского центра BEROC инфляция в Беларуси к концу 2022 года достигнет 19%.
- 1 августа на суде о «заговоре ради захвата власти» зачитали обвинение Григорию Костусеву, лидеру партии БНФ. Он не признал вину ни по одному пункту. По словам прокурора, Костусев вступил в заговор с целью захвата власти в Беларуси, организованный еще двумя фигурантами дела — Юрием Зенковичем и Дмитрием Щигельским. Всего по делу проходят пять человек, три из которых — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев — обвиняются в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем». Суд начался 29 июля.
- Замглавы МИД Беларуси предложил миру отказаться от концепции прав человека. Об этом Юрий Амбразевич заявил на заседании Пекинского форума по правам человека, отметив, что Запад навязывает свое видение остальному миру.
- Минобороны РФ заявило, что российская сторона пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста принять участие в расследовании гибели военнопленных в Еленовке. В МККК сообщили, что не получали официального подтверждения о предоставлении доступа к месту или военнопленным. В Еленовке удерживали пленных украинских военных из Мариуполя. По последним данным, 29 июля в результате взрыва погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Стороны обвинили в ударе друг друга.
- Из порта Одессы утром 1 августа отправилось первое со времени начала боевых действий судно с сельхозпродукцией — это сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везёт кукурузу в Ливан. В июле было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через порты на Чёрном море. Соглашение было подготовлено при участии Турции и ООН. Украина и Россия подписали его сепаратно.
- В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и Twitter (были заблокированы летом 2021 года). Шерзод Асадов, пресс-секретарь подчеркнул, что «попытки изолировать информационное пространство и препятствовать плюрализму мнений не служат прогрессу общества, а наоборот, сдерживают его».
Косово и Сербия в шаге от военного конфликта. Вот краткое изложение запутанной истории без шквала взаимных обвинений:
- Ситуация в Сербии медленно накалялась с 29 июня, когда власти Косово приняли решение, что в полночь, 1 августа, закрывают въезд гражданам с выданными Сербией документами. Личные документы и регистрационные номера автомобилей обязали заменить. Об этом пишет OfficeLife.
- 31 июля противостояние обострилось: сербы узнали, что косовская полиция укрепилась на двух КПП на административной линии.
- Население сербских городов включило режим опасности. Когда из Приштины в направлении севера Косово двинулись броневики, тысячи сербов уже блокировали автотрассы собственными машинами и заграждениями. СМИ сообщали о звуках выстрелов. В результате косовский спецназ не смог добраться до пунктов назначения.
- Сербия 31 июля не исключила силовой сценарий развития конфликта, президент Вучич заявил, что в этом случае Белград победит.
- Пока конфликт удалось погасить: до 1 сентября обязательную замену личных документов и номеров отложили.
- Решение было принято после того, как посол США призвал отложить ограничения на въезд.