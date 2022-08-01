С понедельника, 1 августа, все школы Беларуси должны определиться, что же станет единым элементом школьной формы для их учеников.

Напомним, что 20 июля «Кур’ер» рассказал: в СШ №11 запланировали ввести единый элемент одежды: для мальчиков — галстуки, для девочек — косынки, или значки для всех. Другие СМИ также сделали подобную новость.

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Через несколько дней телеграм-канал Министерства образования опубликовал обращение к коллегам: «Элемент школьной формы — это не значок, не галстук и не косынка. Это, безусловно, красивое дополнение к школьной форме. Выбирайте свой элемент из каталога школьной формы».

Позже ведомство разместило пост со ссылкой на министра Андрея Иванца, где говорилось, что к 1 августа школы Беларуси обязаны решить, что выделит их учеников в новом учебном году. «Это может быть, как предмет гардероба — брюки, жакеты, юбки, рубашки с нанесенным логотипом учреждения образования (значок или эмблема), так и особенный аксессуар — галстук, косынка, бабочка», — говорится в сообщении.

31 августа БелТА добавила, что к 31 августа 15% школ страны ввели единые элементы школьной формы.