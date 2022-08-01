«Можно наблюдать пейзаж не хуже рекламного плаката». Фотопрогулка по улице 1 Августа в Слуцке

В своё время заинтересовался, в честь какого события названа одна из улиц нашего Слуцка – 1 Августа? Помогла газета «Кур’ер», где нашёл достаточно полную информацию от Татьяны Дубовик.
Данная дата связана со вторым провозглашением Советской Социалистической Республикой Белоруссия (ССРБ) — государственного образования, существовавшего на территории Беларуси с 1919 до 1922 года, с перерывами на польскую оккупацию. До Великой Отечественной войны 1 августа было почитаемой датой в БССР.
Улица 1 Августа начинается от пересечения с улицей Монахова, недалеко от ресторана «Voyage Hall».
Сразу начинаешь отмечать добротность домов и украшение дворов.
Некоторые уже выбрали часть урожая из земли, и теперь он впитывает солнечную энергию.
Довольно много предупреждений о злых собаках, но животные встречают не злобно, а выполняя свой долг.
Выглядит улица вполне респектабельно, но не хватает тротуара, хотя бы с одной стороны дороги. Пожелание об обустройстве тротуара прозвучало от жителей, с которыми удалось поговорить.
В одном из дворов бросилась в глаза радостная картинка – там была устроена весёлая детская площадка.
Один из хозяев сохранил у себя колодец, хотя везде проведён водопровод.
Многие здания по улице 1 Августа выглядят очень живописно и гармонично.
Предназначение одной маленькой конструкции для наблюдателя осталось загадкой (фото 10).
Зато не пришлось гадать над символикой на железных воротах: люди нашего поколения помнят Олимпиаду-80 в Москве.
Позабавил «африканский пейзаж» у самодельной теплицы с белорусскими помидорами.
Фундаментальная ограда соседствует со скромным забором.
Грустно смотреть на несбывшиеся мечты, заросшие кустарником.
А кто-то, может быть, любит, чтобы его окно было закрыто клематисом.
На улице 1 Августа можно увидеть «высотки».
А другие хозяева творят красоту, не отрываясь от земли.
Ближе к окончанию прогулки пересекаем ручей Бычок, где можно наблюдать пейзаж не хуже рекламного плаката.
Вскоре обзор закрывают высотные дома и магазины, и мы выходим на улицу 14 Партизан.