В августе в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду для проведения ремонтно-профилактических работ остановят три городские котельные — №2, 4 и 12.



С 1 по 13 августа горячей воды не будет в домах по адресам:

улица Гагарина, д.7, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28;

улица Ленина, д.313, 313А, 300/1, 300/2, 304.

С 15 по 27 августа горячая вода не будет поставляться по следующим адресам:

улица 14 Партизан, д. 4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70;

улица Ленина, д. 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231;

улица Чехова, д.3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55;

улица Зелёная, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19, 21, 25;

улица Борисовца, д.6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24, 30;

улица Ивановского , д.5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17;

улица Василя Витки, д.1.

С 1 по 13 августа отключат котельную в деревне Вежи.