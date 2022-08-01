Ремонт автомобилей большинство водителей считает мужским делом. Но не клиенты автомастерской «Малер Мастер» в Дубеях, где принимает автомобили в ремонт, оценивает объём работы и даёт профессиональные советы женщина — мастер-приёмщик Ольга Швайковская.

И не многие знают, что она же директор-учредитель этой автомастерской. Как говорит бизнесвумен, она единственная в регионе женщина в бизнесе по ремонту автомобилей.

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Ольга Швайковская рассказала «Кур’еру» о себе, о том, как пришла в автобизнес, и своих планах на будущее.

«Не знала, где крыло, а где бампер»

«Мне 32 года, родилась в Солигорске, — рассказывает Ольга. — После школы окончила Солигорский экономический колледж, сразу поступила на заочное отделение в Белорусский аграрный университет. Устроилась на работу бухгалтером к индивидуальному предпринимателю, который занимался торговлей продуктами питания. Но что-то мне не нравилось, хотелось более активной работы. Такую работу нашла на станции технического обслуживания автомобилей, куда тоже устроилась бухгалтером. Хотя в то время не знала, где крыло, а где бампер.

Работа на СТО изменила мои приоритеты. Появился интерес к технике, с которым живу уже 12 лет. За это время изучила устройство автомобилей почти всех моделей.

От идеи до реализации

Полтора года назад у меня появилось желание открыть собственную автомастерскую. Нелегко это далось. Три месяца пришлось приводить в порядок пустующее помещение, закупать необходимое оборудование и инструмент.

Но я это сделала, мечта исполнилась. Теперь я директор-учредитель автомастерской «Малер Мастер». Работа интересная, скучать некогда.

Сейчас в мастерской работают три цеха по ремонту кузовов, есть своя покрасочная станция. В штат входят восемь автослесарей высокой квалификации.

Год работы. Итоги

За год работы мы серьёзно продвинулись вперёд в сторону качества. Каждый автомобиль в процессе ремонта обследуется независимым экспертом. Такой услуги нет на большинстве подобных предприятий в городе.

Претензий от заказчиков автомастерская не имеет. Этому способствует как мастерство автомастеров, так и использование при ремонте только премиальных материалов из Германии, Италии и Японии.

В ведении бизнеса помогает образование. Я успешно закончила университет, поэтому в вопросах экономики неплохо разбираюсь.

Что огорчает

Станции технического обслуживания города, конечно же, конкурируют между собой, а хотелось бы сотрудничества в это непростое для бизнеса время. Но я вижу, как сторонятся меня мужчины, даже пробовали угрожать. Я единственная женщина в бизнесе по ремонту автомобилей, но выстояла, мастерская работает успешно».

Коллеги о начальнице

Мнением о своём директоре поделился Илья Александрович, автомаляр мастерской «Малер Мастер»: «Работаю тут со дня открытия. Ремонтный персонал здесь собрался высокой квалификации. Очень важно, что мы обеспечены новейшими приборами, инструментом и оборудованием. А ещё здесь удивительное внимание к работникам. Есть душевые, комната для приёма пищи, холодильник. Наша Ольга заботится о нас, ремонтниках».