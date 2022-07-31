В начале июня телеграм-канал Baza опубликовал запись с камеры наблюдения на пропускном пункте одного из складов компании Wildberries. Чтобы пройти пост охраны на входе и выходе с работы, сотрудники раздевались до нижнего белья. По словам собеседников «Медузы», которые работали или продолжают работать в Wildberries, с начала лета это правило действует на всех складах компании. Последние несколько лет Wildberries расширяется благодаря росту спроса в регионах. Для большинства сотрудников склад маркетплейса — одна из немногих возможностей нормально заработать в небольшом городе. А после начала боевых действий в Украине люди стали ещё больше бояться потерять источник дохода. При этом в компании действует строгая система штрафов, а сотрудники жалуются на переработки и несправедливое отношение со стороны начальства. «Медуза» опубликовала истории бывших и нынешних сотрудников компании из разных регионов.

«Виноват тот, кто «пикнул» последний»

Роман Черников, 43 года, Новосибирск

Почти всю свою жизнь я отработал в нефтегазовой промышленности. Когда из-за проблем со здоровьем пришлось оттуда уйти, супруга как раз устроилась работать на склад Wildberries. Условия были хорошие — график два через два, если брать ночные смены, выходило от 70 тысяч росс. рублей в месяц (3 тыс. бел. руб. по нынешнему курсу) и выше. Для Новосибирска очень даже неплохо.

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Ещё и мой друг оказался одним из старших (давно работал в компании и получил повышение до управляющего). [С его помощью] я передал документы в отдел кадров, получил робу, два-три дня стажировался — и всё, вышел на смену сортировщиком.

Работа на складе понятная. Да, бывает, что новички делают всякие глупости, не понимают, что у всего на складе есть свой ряд и место: книги нужно выкладывать с книгами, а тряпки — с тряпками. Они стесняются спросить и начинают, например, туда, где лежит посуда, выгружать карандаши и помады. Потом их, конечно, заставляют всё собирать и нести в другое место.

Но если ты не тупой, за неделю поднатаскаешься, начнешь «вкуривать», что, куда и как. Некоторые коллеги любят помогать — специально оставляют свои номера телефонов. Таких называют «помогалово».

Поэтому большинство быстро осваивается. Тем более всем нужны деньги, а на такой работе их можно заработать. Зарплата ведь складывается, грубо говоря, из каждого пика. Раньше были «часы» (фиксированная почасовая оплата), их отменили — и теперь как потопаешь, так и полопаешь. Люди, которые берут дополнительные смены, получают по 100–120 тысяч росс. рублей (4300-5200 бел. руб.).

Главное — делать, что тебе говорят, и не пререкаться со старшими. Бывают такие, кто через губу разговаривает: «Слышь, ты…» — таким тоном, будто ты раб и ничтожество, а они твои хозяева. Так что если будешь зубы показывать, тебя самого съедят. Были случаи, когда из-за конфликтов девочек специально переводили на сборку, где надо было тяжести таскать, бегать с тележками, — понятно, что после такого они просто увольнялись. Если старшему что-то не понравится, он может запросто отправить тебя на «генеральную уборку». И придётся тебе весь день полы драить, а платят-то тебе за работу с товаром — поэтому в такой день ты ничего не заработаешь.

К отделу кадров тоже вопросы — куда они вообще смотрят? Людей набирают не глядя, а потом, если человек не понравился — вон выход. Текучка большая, потому что не все вывозят. Приходит женщина старше 50 и весит ещё килограмм 120. Ну какой из неё работник, там же на складе надо двигаться. Такие сразу начинают: «Я устала, не могу».

Люди всякие работают — и «хозяйские» (люди, отсидевшие срок в тюрьме, — прим. «Медузы»), и наркоманы (наркозависимые или наркопотребители, — прим. «Медузы»). Всех подряд берут. Конечно, некоторые будут воровать. Бывало, айфоны уходили по 12 штук за раз. Полиция приезжала. Знаю, что в Москве на больших складах вообще до трусов раздевают во время досмотра после смены. У нас в Новосибирске такого пока нет. Вот и тянут — кто в носки что-то спрячет, кто в трусы.

Но самое неприятное и несправедливое на этой работе — это штрафы. Например, привезли покупателю шампунь зимой, а от холода несколько бутылок лопнуло. Или при доставке разбился дорогой телевизор. По внутренним правилам штрафуют «последнюю руку», то есть того, кто прикасался к товару последним. У меня жена — упаковщик, как раз этим занимается, собирает товар в коробки. А факторов ведь много: может, грузчики кидали эти коробки, вот упаковка и повредилась и внутри что-то лопнуло. Но если моя жена уложила товар в коробку, оштрафуют её. Виноват тот, кто «пикнул» последний.

У меня штрафы были небольшие только потому, что я в основном сортировщиком работал. А там по мелочи: заколка выпадет или банки какой-то недосчитаешься. А вот жена, бывает, плачет от обиды, когда её за день и на 10 (430), и на 12 тысяч рублей (520 бел. руб.) штрафуют.

Многие уходят из-за этих штрафов. Представьте: месяц работаешь, тысяч 30 рублей заработал, а на тебя 50 тысяч рублей штрафа повесили. Работал, работал, ещё и должен остался. У нас одна сотрудница дорогую золотую цепочку не туда кинула: она должна была в Новокузнецк уйти, а уехала в Кемерово. В итоге официально она её «купила» (заплатила штраф в полную стоимость), а по факту даже в руках не держала. И никто не думает, что человек месяц отработал, а у него всю зарплату забрали.

Тем более сейчас, когда «военная операция» идёт, — она по карману-то ещё ударит людям. Уже цены подскочили на бытовую технику, комплектующие, запчасти. Всё подорожало, а нам приходится сжать зубы и терпеть. Потому что против нас весь мир, можно сказать, ополчился. Правда, моё мнение, что это всё ненадолго. Если мы перекроем нефть и газ, они (европейцы) взвоют.

В Wildberries после начала «спецоперации» есть изменения. Не знаю, совпало так или нет, но сотрудникам полностью запретили проносить телефоны на склад. Может, из-за того видео (речь о ролике, на котором сотрудников заставляют раздеваться на проходной, — прим. «Медузы»), а может, просто очередной способ борьбы с воровством. Просто все понимают, что из-за войны люди будут пытаться воровать больше.

Сейчас через Wildberries проходят вещи попавшие под санкции. Но на работе компании это никак не отразилось. Года два назад, когда в Wildberries была бонусная система, мы могли покупать товары со скидкой «для своих». Если бы её отменили, я бы, наверное, сам стал покупать санкционную технику, чтобы продать повыгоднее, но сейчас никаких скидок нет. А значит, работники ничего не выигрывают с этого.

Ещё из-за войны люди сильнее боятся потерять работу. Держатся за своё место, ведь пока неизвестно, что там дальше будет. Ну и шевелятся больше, потому что понимают, что деньги сейчас особенно нужны. Многие продукты теперь обходятся дороже. Единственный выход — больше зарабатывать, а значит, больше бегать и шевелиться.

В декабре 2021-го у меня нашли спинную грыжу. Не смог работать и пришлось уволиться, а так бы продолжал. Хорошая зарплата, кормят нормально. Правда, больничный сейчас не оплачивают. Раньше работали «официально» (устраивали в штат по трудовому договору), а с прошлого года — только по договору оказания услуг. Это ни отпуска, ни больничного — ничего. А работа подвижная — у многих проблемы со здоровьем появляются.

«Странно удивляться, если к покупателю вещи доезжают покоцанные»

Владимир Кузнецов, 29 лет, Екатеринбург

Выбрал компанию, просто потому что работа была в 50 метрах от дома. У нас были люди, которые без выходных работали и по 100 тысяч рос. рублей получали, но я не большой «специалист» бегать по этажам, и у меня в месяц выходило в районе 40 тысяч рос. рублей.

Лично у меня больших штрафов не было, но других за ошибки лишали всей зарплаты сразу же. Мне было тяжелее всего терпеть отношение старших сотрудников. С тобой общаются как с существом низшей касты. У старшего смены нет настроения? Плохо придётся всем. Или ты задаешь вопрос, а человек мимо проходит и даже не смотрит в твою сторону.

Особенно бесило, что вот работает с тобой обычный кладовщик, вы общаетесь нормально. Но как только его повысили, так он сразу нос от тебя воротит, отвечает свысока: «Я сказал сделать вот так», «Не нравится — увольняйся».

Ещё ходит много разговоров про кражи. Да, они были. Я лично знаю тех, кто воровал. Ходовой товар выносили либо просто брали коробку и тащили, зная, что там может находиться товар на 200–300 тысяч росс. рублей (8,7-13 тыс. бел. руб.). Из-за таких личностей сейчас на складе и девочек, и мальчиков до трусов раздевают. Это унизительно и запрещено законом, но воровства вроде сейчас нет.

Если честно, сотрудники сами часто бывают хороши. Наплевательски относятся к товару. Был случай, когда у нас на складе ловили компанию ребят, которые втихушку ели продукты из коробок (которые должны были передать в доставку). Грузчик идёт, может пнуть коробку с товаром, просто потому что ему лень было ногу поднять. Если старший это увидит, то сразу увольнение. А сколько таких случаев никто не замечал? Поэтому странно удивляться, если к покупателю вещи доезжают помятые, грязные и покоцанные.

Но работа, конечно, тяжёлая. Переутомление — норма. Люди, бывало, в обморок падали от усталости. Но они сами отчасти виноваты: носятся с первого по пятый этаж, не отдыхают, просто хотят заработать побольше денег, а на выходе получают только проблемы со здоровьем.

При этом с выплатами проблем почти нет. Зарплату при мне задерживали только один раз. И то сделали всё адекватно: предупредили, что будет задержка, а потом зарплата упала вместе с компенсацией за дни задержки. Мне кажется, будь по-другому, люди бы бунт подняли.

В конце 2020 года, когда мне всё это надоело, я ушёл работать в «Пятёрочку». Правда, сейчас снова работаю на складе, но уже в другом маркетплейсе. До войны было много заказов, зарплаты были хорошие, а как началась «спецоперация», что у нас, что в Wildberries [по словам знакомых] ситуация одна — товар не поступает, сотрудники уходят в простой. Наверное, у людей денег нет — и они стали меньше товаров заказывать. Не знаю. Но зарабатывать в маркетплейсах теперь получается не у всех.

Но увольняться я пока не планирую. Просто беру дополнительные смены. С экономикой у нас в стране всё равно всегда одинаковая ситуация: всё плохо. Что есть санкции, что нет.

«Через день у нас драки. Люди злые, всем хочется кушать»

Антон (имя изменено), 19 лет, Казань

Это моё первое официальное место работы. Раньше зарабатывал по мелочи: грузчиком, разнорабочим. Можно сказать, калымил. Не ухожу отсюда (из Wildberries), просто потому что есть постоянный заработок. Да и куда ещё идти — не ясно.

После видео (которое выложила Baza) возникло много шума вокруг досмотров — когда заставляют выворачивать трусы, стельки и вытряхивают кроссовки. Но меня [досмотр] совсем не накаляет. Я понимаю, что так надо. А то у нас такие личности работают, что воровство будет процветать. Берут же всех подряд, вообще нет никакой системы проверок.

Отсюда и отношений с коллегами никаких. Людей берут так много, что работы на всех не хватает и начинается борьба за товары. Особенно если тариф на товар возрастает и он стоит не два рубля, а шесть рублей за один «пик» сканером. Возле этого товара уже будет не то что очередь или толкучка, там драки начинаются. Скандалы каждый день и через день драки. Люди злые, всем хочется кушать. И ладно бы, когда между собой мужики грызутся. Но вот стоит женщина взрослая, тут подлетает к ней мужик и отпихивает её, грубо, прям с силой. И что женщина может сделать? Только заплакать и отойти в сторону. А после начала войны люди ещё злее стали. Денег не хватает.

Работа сама по себе тяжелая. Не каждый выдержит. Люди себе и грыжу зарабатывают, и шишки на руках от постоянного подъёма тяжестей. Попробуй весь день на ногах постой. Если сядешь отдохнуть — штраф. Со мной работал парень, он один раз в свою смену не вышел, потом поругался со старшим из-за того, что тот за ним смотреть начал и чуть что — штраф, штраф, штраф. Вот и вышло, что все по 20–40 тысяч рублей заработали за месяц, а у парня минус 20 тысяч рублей. И вот что хочешь, то и делай — это не проблемы компании. Хотя я просто не понимаю, как можно работать и в итоге остаться без денег. Что это — рабство или издевательство?

Я знаю, что за границей — в тех же Штатах или в Германии, например, — если компания нарушает права работника, всё это заканчивается скандалом и выплатами в пользу работника. У нас это не работает. Не знаю почему. Наверное, потому, что у нас каждый за себя, люди не умеют действовать сообща и защищать свои права.

Когда я только устроился в Wildberries, я попытался жаловаться старшему на нарушение моих прав и обжаловать свои штрафы. Но мне прямо сказали, что, если я «продолжу ныть» или пойду с этой претензией куда-то дальше, я работать тут не буду. Я угомонился и забыл про справедливость.

А если бы наш коллектив был дружным, если бы мы стояли друг за друга, то у начальства не было бы выбора. Мы бы стали силой, с которой пришлось бы считаться. Но этого не будет, пока на складе такая конкуренция. Кто знает, может, её вообще специально создают, чтобы люди не объединялись в профсоюзы, как в Штатах.

«Можешь месяц отработать и ничего не получить»

Оксана (имя изменено), 27 лет, Краснодар

У меня нет высшего образования. Окончила техникум, отучилась больше для галочки, потому что родители хотели. А чтобы в какой-нибудь офис устроиться, нужен диплом. Поэтому у меня в опыте работы — завод, фабрика и ещё раз завод. После них мне работа в Wildberries показалась не особенно пыльной. Можно приноровиться — было бы желание.

Да, система штрафов просто ставит в ступор. Можно ничего не получить [зарплату], да ещё и с долгами остаться. Но такие случаи у нас скорее редкость. У меня самый большой штраф был 10 тысяч рос. рублей — упаковала сумку не того бренда. Пережила, просто надо быть внимательнее. Штрафы же не приходят с потолка, хотя получать их обидно и даже кажется, что несправедливо. Потом успокаиваешься и понимаешь, что никто, как в моём случае, не заставлял меня сумки путать. Тут секрет один: не надо витать в облаках.

То, что действительно неприятно, — это досмотры. Перед охранником до нижнего белья раздеваться неудобно. Но мы понимаем, зачем это делается. Пока это правило этим летом не ввели, я слышала, что на складе много воровали. Но кто именно это делал, я не вникала.

Конечно, я слышала, что в США, если рабочих не устраивают условия труда, они объединяются в профсоюзы. Но тут вам не Америка, у нас это не будет работать. Как рассуждает начальство: «Не нравятся условия — иди на выход, на твоё место уже стоит очередь».

И это касается не только Wildberries, на любой работе так. Люди терпят, потому что всё равно никому ничего не докажешь. Идти в суд? Да не работает это, мне кажется. Потратишь деньги на адвоката, время и силы, чтобы доказать, что ты не верблюд. А в итоге выяснится, что ты и есть верблюд. Или присудят (условные) 500 рублей компенсации, а на адвокатов потратишь 500 тысяч росс. рублей. Я преувеличиваю, конечно, но всё как-то так выглядит.

Воевать с такой крупной компанией, как Wildberries, тем более себе дороже. Если они могут выписывать такие большие штрафы, представляете, какие у них есть возможности проучить работника, который будет против них выступать? К тому же терпимые у нас условия, лично меня правда всё устраивает. Есть места и похуже.

Коллектив у нас хороший, мы с девочками дружим. С шутками и разговорами рабочий день быстро проходит. Старшие тоже адекватные, с пониманием ко всему относятся. У нас девчонки постоянно в декреты уходят и получают половину зарплаты — и все к этому нормально относятся. Так что меня эта работа пока устраивает. Где ещё при графике 2/2 я сейчас буду получать нормальную зарплату?

После начала вторжения в Украину только и разговоров было, что про войну. Все превратились вдруг в военных экспертов и специалистов по Украине. Надоело, если честно. Я вот не заметила, чтобы что-то поменялось. Наверное, это враги хотели, чтобы мы стали хуже жить. Нет, живём по-прежнему, всё как раньше. Я не разбираюсь в политике, санкциях — одни говорят одно, другие другое. Всюду фейки и столько шума. Каждый пытается доказать, что он прав.