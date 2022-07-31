В 2003 году 19-летнего жителя Хабаровского края отправили на срочную службу в Подмосковье, однако молодой человек через некоторое время дезертировал из части и пропал на 19 лет, пишет Hab.aif.

После дезертирства молодой человек скитался по чердакам и работал на рынках. Спустя некоторое время, накопив денег, он смог снять комнату.

В 2008 году Евгению представилась возможность купить утерянный паспорт на имя Сергея. Мужчина вклеил туда свою фотографию и начал жизнь под другим именем.

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Всё это время он не связывался с семьей, которая считала его погибшим и даже подала документы на признание его умершим.

Евгений так бы и продолжил жить под чужим именем, но в его жизни появилась девушка, с которой он захотел создать семью. Мужчина рассказал ей о дезертирстве и даже хотел явиться в госорганы. Однако он так и не успел признаться властям, установленная на улице камера с распознаванием идентифицировала Евгения.

После чего на 38-летнего мужчину возбудили уголовно дело о дезертирстве и подделке документов, он подписал подписку о невыезде. Проблемой стало отсутствие паспорта и места регистрации, из-за этого Евгения снова отправили в армию, где он будет дожидаться решения суда.