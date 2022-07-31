Многие люди замечают за собой готовность помогать другим по первому зову, но когда помощь требуется им самим, попросить кого-то о ней становится невыносимо сложно. Неважно, в чём заключается помощь, — человек сталкивается со страхом, угрызениями совести и даже чувством вины. Theoryandpractice разобрался, в чём причина такой эмоциональной реакции и что с этим делать.

По мере взросления просить о помощи становится всё сложнее. Этому способствуют как собственные психологические установки, так и культурный фон общества, в котором вы находитесь:

Установка «нельзя жаловаться»

Она может транслироваться как внутри общества, так и внутри отдельной семьи. Как правило, она направляется на сдерживание нежелательных эмоций, таких как страх, тревога, гнев, грусть, или признаков слабости — человек проживает эти эмоции в одиночестве и справляется с ними самостоятельно, но в долгосрочной перспективе эта установка может расширять своё влияние. В результате все ситуации, где человеку может понадобиться помощь (например, собрать шкаф), будут восприниматься как признаки слабости, а сама просьба о помощи — как жалоба.

Реклама

2. Стыд и страх осуждения

Страх осуждения отчасти растёт из запрета на жалость к себе. Также его причиной могут быть гендерные стереотипы: например, если в токсично-маскулинной среде мужчина попросит об эмоциональной поддержке, это может вызвать осуждение или подшучивания. В такой ситуации человек оказывается перед выбором между собственным благополучием и своим положением в группе, и, как правило, выигрывает второе. С таким же страхом могут столкнуться профессионалы, которые испытывают трудности в решении задачи «более низкого уровня» или люди, ставшие жертвами мошенников.

3. Нежелание быть должным

Помощь, как правило, подразумевает услугу, оказанную на безвозмездной основе. Но поскольку прямого обмена не происходит, просящий о помощи может ощущать себя должным. Это чувство в свою очередь рождает неопределённость, когда неизвестно, в какой момент помогающий может попросить об ответной услуге. Этот страх, как правило, формируется из предыдущего опыта общения, например когда в семье или в кругу друзей/коллег такая помощь была инструментом манипуляции. Если человек в своей жизни часто слышал побуждение к действию с помощью фразы «Я же тебе помогал», он будет настороженно относиться к помощи в будущем.

К тому же сегодня существует множество практик и инструментов, позволяющих справляться со многими событиями в жизни самостоятельно. Если вам некомфортно привлекать других людей на помощь себе или у вас нет для этого необходимых ресурсов, то в интернете можно найти множество гайдов, инструкций и чек-листов, которые помогут своими силами справиться со всеми возможными неприятностями: от панической атаки до починки смартфона.

Важно понимать, что не все DIY-практики, особенно когда вопрос касается физического или ментального здоровья, могут гарантировать ожидаемый результат. Иногда они могут работать как вспомогательные инструменты терапии, но не заменят квалифицированной помощи или хотя бы участия второго человека там, где в одиночестве точно не справиться.

Как просить о помощи и не чувствовать себя виноватым?

Желание попросить о помощи идёт под руку с вопросом «А уместно ли это?». Часто нам не хочется посвящать другого человека в свои проблемы или получать внимание, когда мы проявляем себя не с самой лучшей стороны. Вот несколько советов, которые помогут преодолеть страх и чувство вины за то, что вы обращаетесь за помощью.

Признайте, что вам нужна помощь

Вы живой человек, вас окружают такие же живые люди, у которых порой тоже не всё идёт по плану: происходят панические атаки, случаются депрессии, ломаются машины, молния на платье отказывается застёгиваться, не с кем оставить кота на время командировки. Поймите, что попросить о помощи не стыдно и более чем нормально.

2. Опишите свою просьбу как задачу

Это поможет абстрагироваться от мыслей о том, как всё плохо. Прежде чем идти к другому человеку, проанализируйте ситуацию, посмотрите, с чем именно у вас не получается справиться. Откажитесь от широких формулировок в духе «Я самый тяжелобольной в мире человек, я подвожу команду, нет мне прощения, как же стыдно…» в пользу точного описания ситуации: «Я заболел, подмени меня 1–2 дня, пока я буду лечиться, пожалуйста».

3. Сразу предложите какой-то символический обмен

Это поможет успокоить совесть тем, кто боится остаться в долгу. Предложите угостить помогающего шоколадкой, обедом или кофе. Если вы обратились за профессиональной помощью, то не стесняйтесь спросить, сколько она стоит.

Помните, что получить помощь — в ваших интересах, поэтому берите на себя активную роль. Не тратьте время на томные вздохи и продолжительные рассказы о своих несчастьях в ожидании, что кто-нибудь вызовется вам помочь. Лучше сразу обратитесь к человеку, которому вы доверяете или на которого можете рассчитывать.