Читатели звонят и пишут в «Кур’ер», делятся мнениями, фактами и во всех случаях надеются найти решение проблемы вместе с газетой и при помощи местных властей. Читайте краткий обзор.

Про выписку лекарств

Владимир Иванович, 87 летний житель Слуцка, просит обозначить проблему выписки лекарств. «Я — не ходячий. Лекарства заказываю по телефону в специальном отделе – они записывают, что надо, выписывают, мы в аптеке забираем. Но вот закончились лекарства от бессонницы, говорят: «Вызывайте терапевта!». Получается, что врач будет тратить столько времени только для того, чтобы прийти и просто выписать лекарство. Неужели нельзя это организовать как-то по-другому?»

Испортили поездку в Грузию

Житель Слуцка Владимир рассказал, что возмущён организацией тура в Грузию, который он купил в одной из столичных фирм. «Сам отдых в Грузии был прекрасным, а вот поездка туда, а особенно обратно — сплошные стрессы. У нас не раз ломались автобусы. В гостинице не были забронированы места, и мы искали, где переночевать. Водители бастовали и отказывались нас везти дальше, потому что им не оплатили. Таких фирм, которые хотят только собрать деньги, быть не должно. Наша группа туристов молчать не намерена. Нам испортили отдых». «Кур’ер» готовит более подробную публикацию по этой теме.

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Где проверить почву

Жительница Слуцка интересуется, где можно сделать исследование почвы на ядохимикаты и гербициды. Она хотела бы проверить почву на своём участке, где почему-то один за одним засыхают различные огородные культуры. Пенсионерка беспокоится, что овощи или ягоды, которые она садит, а потом ест, могут нанести вред её здоровью.

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