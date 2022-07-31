Интернет-журнал CityDog поговорил с белорусками, уехавшими в другие страны, о том, как там дела с маникюром. Спойлер: сервис в Минске часто лучше, а славянские мастера везде нарасхват.

Маникюр в Нью-Йорке: «В конце процедуры, пока ты сушишь ногти, маникюрщица подходит и начинает делать массаж плеч»

— Я приехала в США в июне 2016 года по программе Work & Travel, а потом пошла учиться тут в университет и стала работать программисткой, — рассказывает девушка. — До этого в Минске я делала маникюр на протяжении 2-3 лет. Поначалу меняла мастеров и искала своё, а потом стала ходить на дом к девушке, которая была в декрете и так подрабатывала. У неё очень хорошо получалось делать дизайны, которые мне нравились. Уже не вспомню, сколько это стоило, но и цена, и качество меня устраивали.

Когда я только переехала в Америку, то по программе жила в штате Нью-Джерси и маникюр не делала вообще. Это был такой курортный городок на берегу океана, наших маникюрщиц там не было, а к американским мастерам я не ходила, потому что, когда ты зарабатываешь небольшие деньги, думаешь о других вещах — как заплатить за жильё, еду и хотя бы что-то отложить.

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Потом я перебралась в Нью-Йорк и впервые пошла в салон, где работали китаянки. В целом они делали маникюр более-менее — правда, держался он всего две недели, а ни о каких дизайнах даже речи не могло идти. Но зато у них была интересная фишка: в конце процедуры, пока ты сушишь ногти, маникюрщица подходит и начинает делать массаж плеч — вот такой приятный бонус. Знаю, что многие ходили туда в частности из-за этого. Стоил маникюр там недорого — в районе 23-24 долларов плюс чаевые 5-6 долларов.

В целом на чай в Америке оставляют везде, и сфера красоты не исключение. Обычно если я иду в салон, то оставляю мастеру 10–20% от стоимости услуги.

В то место я ходила недолго — месяца 2-3. А потом мне надоело, что маникюр быстро приходит в непригодность, и по рекомендациям знакомых я нашла девочку из Беларуси, которая как раз работала недалеко от моего дома. Тогда у меня началась эпоха тонкого покрытия и классных дизайнов, и носить это я могла по пять недель. Я постоянно приходила с новыми идеями, мы много экспериментировали, и работа всегда была сделана очень хорошо.

Цена зависела от дизайна – это было от 50 до 80 долларов за какой-то очень крутой и сложный дизайн, ну и плюс чаевые. К этой маникюрщице я ходила года два, если не больше. Со временем её клиентская база очень разрослась, и записаться стало сложно — это нужно было делать за 2-3 месяца, так что я даже отменяла свои планы, чтобы попасть к ней.

Как-то раз она уехала на пару месяцев домой, в Беларусь, и я, решив испытать удачу, пошла в салон недалеко от дома. Там тоже работали китаянки, и меня невероятно поразило отсутствие сервиса. Маникюр мне делал мужчина, и это была просто ужасная работа — пятилетний ребёнок бы справился лучше. Так что я сразу же его сняла.

Вообще и приезжие, и сами американки чаще выбирают ходить к девочкам из Беларуси, Украины или России, потому что качество их маникюра намного лучше, чем у местных. Для этого тут даже есть отдельный термин — Russian manicure. К таким мастерицам выстраиваются очереди на несколько месяцев вперёд — в салонах, где работают американки, такого ажиотажа я никогда не видела.

Вообще у местных девушек редко можно встретить маникюр — они часто вообще не ухаживают за руками. А если он есть, то это о-о-очень длинные ногти, которыми можно убить, и какое-то причудливое количество несочетающихся цветов. Но в основном тут нет какого-то культа маникюра — все относятся к этому проще. Как и в целом к собственному внешнему виду.

В какой-то момент я тоже перестала покрывать ногти: заметила, что от стольких лет под гель-лаком они стали портиться, и решила дать им отдохнуть. Пару месяцев ничего с ними не делала, а потом ударил ковид, и в покрытии в принципе не стало необходимости — так что я просто поддерживала аккуратность ногтей сама, и со временем они стали выглядеть лучше.

Сейчас я хожу к новой девочке — она сама по себе художница, так что с дизайнами у неё нет никаких проблем. Стоит это в районе 70–80 долларов – обычный качественный маникюр.

Вообще это стандартная цена у мастеров, которые работают на себя. В салонах стоимость, конечно, намного выше. Как я понимаю, там девочки делят прибыль с владельцами 50 на 50, так что и цену им нужно держать соответствующую, чтобы положить себе в кошелек те же 60–70 долларов за клиента.

Маникюр в Москве: «Пошла в распиаренный салон – и это был самый дорогой и самый неудачный маникюр в моей жизни»

— Я живу в Москве с октября 2021-го — моему молодому человеку предложили релокейт, и мы переехали вместе, — говорит Саша. — В Минске я делала маникюр сначала на дому у одной девочки, а потом у другой в кабинете. На тот момент это стоило от 30 до 45 рублей в зависимости от сложности дизайна. Мне очень нравились обе мастерицы, и я иногда грущу, что больше не могу к ним ходить.

Поначалу найти новую маникюрщицу в Москве было сложно — не потому, что тут с ними дефицит, просто я боялась идти к кому-то новому и чужому. Поэтому пользовалась тем, что первое время мы раз в месяц возвращались в Минск по каким-то вопросам и делам, — так что я ловила момент и продолжала делать маникюр в Беларуси. Потом такой возможности не стало, и пришлось искать что-то в Москве.

Знакомых девочек, которые делают ногти на дому, найти было сложно, поэтому я просто сохраняла в Instagram салоны, которые упоминали разные блогеры, и ходила проверять, действительно ли они такие крутые.

Однажды пошла в очень распиаренное место, которое нахваливали многие инфлюенсеры, — и это был самый дорогой и самый неудачный маникюр в моей жизни. Хотя, возможно, мне просто не повезло: салонов этой сети по Москве несколько, и я, к своей неудаче, выбрала самый старый из них.

Во-первых, он был очень обшарпанный — разбитое стекло на двери, какие-то потёртые стены. Во-вторых, всё было забито плотняком: кабинет как будто три на три метра, а там восемь клиенток и ещё столько же мастериц, все сидят плечом к плечу, напротив тебя кресло для педикюра, и ты всю процедуру смотришь на чужие пятки, с которых столбом идёт пыль, когда их отшлифовывают. Было очень некомфортно.

Ногти мне сделали минут за 40, потому что запись перенесли и не учли, что следующая клиентка придёт раньше. В итоге администраторка торопила мастерицу, и всё было в спешке. Многих цветов из палитры просто не оказалось в наличии, а через три дня у меня и вовсе откололся лак на одном ногте. В общем, туда я больше не вернулась.

А вообще маникюр в Москве, по сути, ничем не отличается от минского — разве что ценой. Здесь это стоит раза в два дороже, но в Москве в принципе высокие цены вообще на всё, так что это неудивительно.

За каждую услугу тут отдельный прайс: например, снятие гель-лака в салоне, куда я хожу теперь, — 300 руб. (13 бел. руб). ремонт — 100 руб. за ноготь (4,40 бел. руб.)., аппаратный маникюр — 1000 руб. (44,4 бел. руб.)., покрытие — 1200 (53,3), дизайн одного ногтя — от 40 до 300 рублей (от 1,7 до 13) в зависимости от сложности и так далее. Ты выбираешь, что нужно, а в конце тебе озвучивают общую стоимость.

Сейчас я делаю аппаратный маникюр, где мне просто аккуратно обрабатывают и подпиливают ногти, иногда покрываю их каким-то лечебным лаком и отдаю 1300 (57,7). Конечно, есть и салоны, где это будет стоить и 5, и 7 тысяч, но в такие я не хожу.

В Минске я очень любила делать маникюр с дизайном, но тут ещё ни разу не рискнула — потому что такое, во-первых, надо делать у своего проверенного мастера, а не просто прийти к рандомному человеку, показать картинку и сказать: «‎Хочу вот так»‎. А во-вторых, потому что это реально очень дорого.

Ещё отличительная особенность Москвы — тут очень распространены процедуры и в 4, и в 6, и в 8 рук, где одновременно тебе и маникюр сделают, и брови, и массаж ног. В Минске такое тоже есть, но здесь этого больше, потому что люди очень берегут время и часто объединяют эти процессы. Но и чек на такие услуги соответствующий.

Маникюр в Батуми: «Ценник тут незначительно ниже минского – процентов на 10–15»

— Я переехала в Грузию в марте этого года — хотела чувствовать себя безопаснее, — признаётся девушка. — И новую мастерицу по маникюру нашла тут довольно быстро.

В целом последние несколько лет я делаю ногти в салонах, а не на дому. Я зануда в плане сервиса: мне надо, чтобы предложили чай, кофе и конфетку, чтобы можно было дождаться очереди в комфортном месте, а администраторы вели себя мило и приветливо. Последние полгода до отъезда ходила в салон в Уручье — и там как раз всё это было.

За маникюр с покрытием отдавала около 60 рублей, но потом стала делать ногти без покрытия — просто чистку и обработку, — и это стоило около 30.

В Батуми изначально мне хотелось найти себе мастерицу из Беларуси, Украины или России. У меня изначально было предвзятое мнение, что маникюр местные девушки будут делать так себе.

Сразу я искала девочек через инстаграм, но по итогу всё равно пошла в салон. И с третьей попытки нашла маникюрщицу, с которой мне комфортно и чья работа мне нравится. На моё удивление, в трёх салонах, где я была, все мастера и другой персонал были не местными. Так что как делают маникюр грузинки, я так и не узнала.

Хотя знакомые, которые попадали к ним, не говорили ничего плохого и оставались вполне довольны качеством.

В целом в Грузии нет каких-то глобальных проблем с бьюти-индустрией — перечень услуг нормальный, салонов достаточно, и выбрать есть из чего. Так что я хожу тут на те же процедуры, что и в Минске: на маникюр, педикюр, лазерную эпиляцию, ботокс волос и к косметологу. Всё это мне удалось найти без особых проблем, но мастера, на которых я остановилась, оказались в основном из Украины.

Есть подозрение, что уровень тут в принципе неплохой как раз благодаря тому, что наши приезжие девушки держат высокую планку.

Ценник в Батуми незначительно ниже минского — процентов на 10–15. За чистку и обработку ногтей я отдаю 18–25 лари (16,6–23 руб.), за маникюр с покрытием — в районе 40 (37). Качество маникюра тоже примерно на том же уровне, единственное — тут практически отсутствует сервис: никто не предложит чай или кофе, мастерица может опоздать или ещё заниматься своими делами, когда ты уже сидишь за столом и ждёшь.

В Минске в такой салон я бы не вернулась, но тут выбирать не приходится — в Грузии вообще всё работает примерно так. Маникюр делают нормальный, инструменты обрабатывают — и на том спасибо.