Sprite больше не будет разливаться в фирменные зелёные бутылки. Вот почему

Кристина Сухаревич / Onliner
-
0
Sprite больше не будет разливаться в фирменные зелёные бутылки. Вот почему, Слуцк
Зелёный пластик, который используется для бутылок Sprite около 60 лет, невозможно перерабатывать для дальнейшего использования. В американском подразделении Coca-Cola сообщили, что с 1 августа Sprite будет выпускаться в прозрачных бутылках, пишет Onliner со ссылкой на CNN.

Компания Coca-Cola часто подвергается критике за негативное влияние на экологию из-за пластиковых отходов. В 2020-м экологическая компания Break Free Plastic назвала её компанией №1 в мире  загрязнению пластиком.

В 2018-м Coca-Cola запустила кампанию «Мир без отходов», цель которой — переработка каждой проданной бутылки к 2030 году.