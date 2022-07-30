В пустыне Саудовской Аравии планируют построить зеркальный город-небоскреб, длиной 120 км и стоимостью $1 триллион

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман собирается построить два небоскреба высотой до 500 метров, идущих параллельно 120 километров в длину через прибрежную, горную и пустынную местность. Под зеркальными зданиями будет курсировать высокоскоростной поезд. А чтобы накормить жителей — в здания будет интегрировано вертикальное земледелие, пишет «Хабр».

1 из 2

Проект задуман для диверсификации местной экономики и снижения зависимости королевства от нефти. Линейный город сможет вместить до 5 млн человек. Wall Street Journal сравнивает сооружение по амбициозности с египетскими пирамидами. Дедлайн — 2030 год, хотя сначала планировалось, что на проект уйдёт до 50 лет.

А вот более подробно и впечатляюще — на видео. Всё понятно без перевода.