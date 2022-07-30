BEROC опубликовал новое исследование, где выявил связь между эко-привычками белорусов и повышением тарифов на воду и электричество.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, главной причиной глобального потепления является человеческая активность. Hertwich & Peters в своём исследовании доказали, что 72% глобальных выбросов парниковых газов приходится на потребление продуктов питания, проживание, мобильность. Поэтому в борьбе с изменением климата должны участвовать не только бизнесы, но и сами потребители. Об этом пишет Thinktanks.by.

Сегодня и в 1996 году

Согласно исследованию BEROC, в 2022 году по сравнению с 1996 годом белорусы приобрели привычки, которые помогают в борьбе за окружающую среду.

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В сравнении с 1996 годом в 2022 году увеличился удельный вес тех, кто не выкидывает, а повторно использует или сдаёт на переработку имеющиеся вещи и товары — с 31% до 97%. Также увеличился процент людей, которые стали экономить воду (с 46,3% до 92,6%) и электроэнергию (с 12% до 94,1%).

Однако в исследовании отмечается, что на изменение поведения влияют экономические факторы, так как стоимость тарифов на воду и электричество значительно выросла по сравнению с 1996 годом. Таким образом, можно предположить, что население не столько заботится об окружающей среде, сколько о своих финансах.

Сравнение данных с 2010 годом

Сравнение данных 2010 года с 2022 годом также свидетельствует о положительных тенденциях в экологическом поведении белорусов. Например, в 2010 году большинство респондентов не сортировали мусор, не отдавали предпочтение альтернативным источникам передвижения, не экономили электроэнергию и не снижали процент использования одноразовых товаров. В 2022 году 90% опрошенных предпринимали перечисленные действия.

Стоит отметить, что и в 2010 году, и в 2022 году наименее популярное эко-действие — это снижение использования пластика. Здесь также играет роль экономический фактор, поскольку очень долгое время пластиковые фасовочные пакеты в магазинах можно было получать бесплатно. И только в 2020 году было принято постановление «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».

Роль СМИ в экологически ответственном поведении беларусов

Отдельную роль в исследовании авторы отвели СМИ и их влиянию на эко-привычки населения Беларуси. В настоящее время белорусы мало читают, смотрят или ищут информацию о проблемах окружающей среды, а также редко обсуждают её на регулярной основе. Из этого следует, что в Беларуси необходимо усилить роль информационных кампаний на тему экологии, чтобы сформировать у населения экологически ответственное поведение.