15-летний парень из Казахстана победил в международном чемпионате по маникюру. Моделью выступил отец мальчика

15-летний школьник из казахстанского города Экибастуз Арулат Мухаметкали победил в международном чемпионате по маникюру, который впервые прошёл в стране. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
В соревновании участвовали мастера из 120 стран, Арулат был самым юным из них. Сначала он хотел сделать маникюр для белого ангела, в роли которого должен был выступить его 12-летний брат Бексултан, но регламент позволял допустить для участия в конкурсе только совершеннолетних моделей. Поэтому маникюр делали 45-летнему отцу Арулата.
«Супруг очень переживал, как это всё будет, сможет ли он преподнести задуманный образ, но, чтобы поддержать сына, согласился. И Арулат решил всё переиграть, изменить дизайн и сделать его чёрным ангелом. Образ прорабатывал сам, начиная от одежды, причёски до грима и ногтей», — рассказала мать мальчика Сания Рахимова.
На наращивание ногтей Арулат потратил почти два месяца. Также он использовал подручные материалы, поскольку искусственные ногти не держали форму. «Эта победа дала мне понять, что я не «пилка», которая может только пилить и наращивать, а способен на большее. А ещё я понял, насколько сильно любит меня моя семья», — рассказал подросток.
Издание сообщает, что мальчик попал в ногтевой сервис четыре года назад, заработать денег на лечение девятилетнего брата Бекарыса, которого парализовало в двухлетнем возрасте из-за травмы головы. «Когда он впервые увидел, как мне делают маникюр, он сказал, что не хочет, чтобы я отдавала за это деньги. Что он сможет не хуже», — вспоминает мать мальчика. 12-летний Бексултан, другой брат Арулата, учится парикмахерскому делу и хочет стать парикмахером-стилистом.