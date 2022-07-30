15-летний парень из Казахстана победил в международном чемпионате по маникюру. Моделью выступил отец мальчика

15-летний школьник из казахстанского города Экибастуз Арулат Мухаметкали победил в международном чемпионате по маникюру, который впервые прошёл в стране. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В соревновании участвовали мастера из 120 стран, Арулат был самым юным из них. Сначала он хотел сделать маникюр для белого ангела, в роли которого должен был выступить его 12-летний брат Бексултан, но регламент позволял допустить для участия в конкурсе только совершеннолетних моделей. Поэтому маникюр делали 45-летнему отцу Арулата.

«Супруг очень переживал, как это всё будет, сможет ли он преподнести задуманный образ, но, чтобы поддержать сына, согласился. И Арулат решил всё переиграть, изменить дизайн и сделать его чёрным ангелом. Образ прорабатывал сам, начиная от одежды, причёски до грима и ногтей», — рассказала мать мальчика Сания Рахимова.

Реклама

На наращивание ногтей Арулат потратил почти два месяца. Также он использовал подручные материалы, поскольку искусственные ногти не держали форму. «Эта победа дала мне понять, что я не «пилка», которая может только пилить и наращивать, а способен на большее. А ещё я понял, насколько сильно любит меня моя семья», — рассказал подросток.

Издание сообщает, что мальчик попал в ногтевой сервис четыре года назад, заработать денег на лечение девятилетнего брата Бекарыса, которого парализовало в двухлетнем возрасте из-за травмы головы. «Когда он впервые увидел, как мне делают маникюр, он сказал, что не хочет, чтобы я отдавала за это деньги. Что он сможет не хуже», — вспоминает мать мальчика. 12-летний Бексултан, другой брат Арулата, учится парикмахерскому делу и хочет стать парикмахером-стилистом.