Как прошла встреча руководства СФК «Слуцк» с болельщиками (+фото)

В среду, 27 июля, председатель СФК «Слуцк» Виталий Бунос провёл встречу с болельщиками клуба в административном здании стадиона «Городской».

Как рассказал «Кур’еру» Олег Пинчук, пресс-секретарь «Слуцка», на встрече болельщики задавали вопросы о том, почему некоторые игроки покинули команду, о новых игроках и о планах.

Виталий Бунос сообщил, что выбывшие игроки расторгли отношения с клубом по собственному желанию, новых игроков арендовали у «Динамо», так как была необходимость обновить все линии. А в планах — занять позицию как можно выше в турнирной таблице.