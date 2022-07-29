Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце июля-2022. Кому обещают платить 2100-3000 рублей

«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 29 июля. Заработная плата от 900 до 3000 рублей.
3000 рублей: главный механик.
- Образование: высшее.
- Требования: опыт работы в сыродельной, маслодельной и молочной отраслях.
- Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
От 2100 рублей товаровед.
Образование: законченное высшее или среднее специальное профильное образование.
Требования:
- опыт работы приветствуется;
- уверенный пользователь ПК;
- умение работать в режиме многозадачности и сжатых сроков;
- исполнительность, ответственность.
Организация: ЗАО «Промснабсервис».
2000 рублей: переводчик китайского языка.
- Образование: высшее.
- Требования: китайский — с1 — продвинутый .
- Организация: ООО «Китайская лесопромышленная компания «Жэньхао» (Юридический адрес: 223609, Минская обл., г.Слуцк, ул.М. Богдановича, д. 228/4, пом. 1-17, изолированное).
От 1700 рублей: водитель категории С / Е.
- Образование: среднее специальное.
- Требования: опыт работы от 3-х лет.
- Организация: ООО «ЭкоУтилизацияСервис».
1000 рублей: машинист расфасовочно-упаковочных машин.
- Образование: среднее.
- Требования: не указаны.
- Организация: Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод».
От 1200 рублей: укладчик пиломатериалов и изделий из древесины.
- Образование: не имеет значения.
- Требования: можно без опыта работы.
- Организация: ООО «Вуден Хаус Бел».
1000 рублей: наладчик технологического оборудования.
- Образование: общее среднее.
- Требования: 5-й квалификационный разряд.
- Организация: Открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод».
1000 рублей: заместитель заведующего магазином.
Образование: высшее образование или среднее-специальное (желательно торговое или экономическое).
Требования:
- Опыт работы в розничном магазине с непродовольственными товарами не менее 1 года;
- Опыт управления и обучения персонала;
- Знание законодательства и документооборота розничного магазина;
- Личные качества: лидерство, ответственность, коммуникабельность, организованность, инициативность.
Организация: Сеть магазинов «Электросила» / ООО «Электросервис и Ко»
1000 рублей: грузчик.
- Образование: не указано
- Требования: активность, ответственность, исполнительность, порядочность.
- Организация: сеть магазинов «Доброном», «Копеечка» и «Маяк».
900 рублей: транспортировщик.
- Образование: среднее.
- Требования: предпочтительно женщины до 45 лет.
- Организация: ОАО «Слуцкий хлебозавод».