Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце июля-2022. Кому обещают платить 2100-3000 рублей

«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 29 июля. Заработная плата от 900 до 3000 рублей.

3000 рублей: главный механик.

Образование: высшее.

Требования: опыт работы в сыродельной, маслодельной и молочной отраслях.

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

От 2100 рублей товаровед.

Образование: законченное высшее или среднее специальное профильное образование.

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Требования:

опыт работы приветствуется;

уверенный пользователь ПК;

умение работать в режиме многозадачности и сжатых сроков;

исполнительность, ответственность.

Организация: ЗАО «Промснабсервис».

2000 рублей: переводчик китайского языка.

Образование: высшее.

Требования: китайский — с1 — продвинутый .

Организация: ООО «Китайская лесопромышленная компания «Жэньхао» (Юридический адрес: 223609, Минская обл., г.Слуцк, ул.М. Богдановича, д. 228/4, пом. 1-17, изолированное).

От 1700 рублей: водитель категории С / Е.

Образование: среднее специальное.

Требования: опыт работы от 3-х лет.

Организация: ООО «ЭкоУтилизацияСервис».

1000 рублей: машинист расфасовочно-упаковочных машин.

Образование: среднее.

Требования: не указаны.

Организация: Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод».

От 1200 рублей: укладчик пиломатериалов и изделий из древесины.

Образование: не имеет значения.

Требования: можно без опыта работы.

Организация: ООО «Вуден Хаус Бел».

1000 рублей: наладчик технологического оборудования.

Образование: общее среднее.

Требования: 5-й квалификационный разряд.

Организация: Открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод».

1000 рублей: заместитель заведующего магазином.

Образование: высшее образование или среднее-специальное (желательно торговое или экономическое).

Требования:

Опыт работы в розничном магазине с непродовольственными товарами не менее 1 года;

Опыт управления и обучения персонала;

Знание законодательства и документооборота розничного магазина;

Личные качества: лидерство, ответственность, коммуникабельность, организованность, инициативность.

Организация: Сеть магазинов «Электросила» / ООО «Электросервис и Ко»

1000 рублей: грузчик.

Образование: не указано

Требования: активность, ответственность, исполнительность, порядочность.

Организация: сеть магазинов «Доброном», «Копеечка» и «Маяк».

900 рублей: транспортировщик.