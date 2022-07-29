Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России и не только (конец июля)

Дайджест новостей за несколько последних дней. В 12-ти пунктах

В белорусских санаториях 20% отдыхающих — россияне, выручка растёт. Грузоперевозки из Беларуси переориентировались на восток, после того как Евросоюз запретил весной белорусским и российским фурам въезжать на его территорию. Об этом свидетельствуют данные Биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU. С апреля по июнь 2022 года наша страна поставила грузов в Турцию в 5 раз больше, чем в I квартале, а в Грузию — в 4,5 раза. Повысился спрос на перевозки в Беларусь из восточных стран. Рекорды по росту популярности поставок в II квартале у Узбекистана — в 8 раз больше, чем за январь — март. Перевозки из Армении увеличились в 6 раз, из Казахстана — в 4 раза, из Турции — в 2 раза. Резиденты белорусского Парка высоких технологий увеличили выплаты в бюджет за полугодие почти на 22%. Беларусь вошла в топ-3 стран с самым дешевым широкополосным интернетом. И на 58-м месте в рейтинге стоимости мобильного интернета. Беларусь отзывает своего посла из Великобритании. Причина: ряд недружественных шагов Лондона по отношению к Минску. «Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, беспочвенный запрет на полеты „Белавиа“, невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог», — заявил 29 июля пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Утром, 27 июля, поставки газа по «Северному потоку» сократились до примерно 20% мощности трубы (не более 33 млн кубометров в сутки при плановом объёме 167 млн). Цены на газ растут. Страны Евросоюза активно договариваются о постепенном сокращении потребления российского газа. 26 июля во время визита к Президенту РФ текущий глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024. Однако позже Россия сообщила НАСА, что останется на МКС как минимум до 2028 года. Руководитель американской программы орбитальной станции Джоэль Монталбано указал, что США продолжат эксплуатацию МКС до 2030 года, вплоть до вывода её из строя. В Свердловском ГУФСИН (Россия) предложили заменить товары ушедших из России компаний продукцией российских колоний, передает местное издание «Облгазета». «Колонии вполне могут занять и место ИКЕИ. Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже», — заявил представитель ведомства Иван Шарков. Российские рестораторы заявили, что запасов импортного алкоголя хватит только до осени. ООН: с конца февраля из Украины выехало почти 10 млн человек. Около 4 млн вернулись в страну. Больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу. Въехали свыше 5 млн человек, обратно в Украину через польскую границу выехали 3,17 млн человек. В Беларусь после начала вооруженного конфликта приехало более 40 тыс. граждан, в том числе около 25 тыс. из них попали в страну транзитом через ЕС. МВФ видит «мрачные перспективы» для глобальной экономики. Экономический рост замедлится с 6,1% в прошлом году до 3,2% в этом году и 2,9% в следующем году. За остальными новостями, не вошедшими в этот обзор вы можете следить на нашем сайте.