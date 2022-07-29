Магазин «Родны кут» Слуцкого рынка ОПС, как и некоторые другие сельмаги в Слуцком районе, перешёл под обслуживание Копыльского райпо. «Кур’ер» во время поездки в Греск посетил торговую точку и спросил работников и посетителей, что изменилось.

Продавцы рассказали, что ассортимент товаров стал намного шире. Покупательница, которая была в магазине, рассказала: «Сейчас стало намного лучше! Раньше были пустые полки, а теперь есть всё необходимое». Ещё один мужчина-покупатель тоже сказал, что доволен ассортиментом.

Реклама

Из кадровых решений — в магазине сократили уборщицу, продавцы работают пока вдвоём.

Ранее: Сельчане жаловались, что нет хлеба и молока. Магазины в слуцких деревнях переходят под обслуживание Копыльского райпо