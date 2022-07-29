Фота-слова. Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень

Алеся Белая
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Карэспандэнт «Кур’ера» падчас паездкі ў Грэск днём у чацвер, 28 ліпеня, пафатаграфавала мясцовых жыхароў, якія займаліся сваімі справамі, а таксама грэскія краявіды.

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Ратавальнік нясе службу на Грэскім пажарным посце №18. Фотаздымкі: Алеся Белая
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Прыхаджане каля храма Раства Найсвятой Багародзіцы. У царкве ідзе служба. Пажылая жанчына адпачывае, а маладая матуля выйшла, каб супакоіць дзіця
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
На роварах па вясковай вуліцы
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Жыхаркі Грэска прыехалі па справах у сельсавет, а там нікога няма. «Вось, сфатаграфуйце, як людзі чакаюць, прыйшлі ў сельсавет, а нікога няма! І шыльды няма, дзе напісана, са скалькі да скалькі яны працуюць», — абурана кажа жанчына ў чорна-белай блузцы. Яна прыехала сюды на ровары, а дзяўчына ў светлай футболцы — на скутары
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Дзеці катаюцца на маленькіх каруселях у парку ў цэнтры Грэска
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Дзеці гушкаюцца на арэлях на дзіцячай пляцоўцы ў парку
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Сям’я буслоў даглядае дзяцей
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Па вясковых узгорках удалечыні едзе раварыст, а побач весела скача рыжы сабака
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Дом насупраць царквы

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі

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Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
На школьным стадыёне
Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі
Будынак былой амбулаторыі

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі

Што робяць людзі ў цэнтры Грэска у сонечны летні дзень. Фотазамалёўкі