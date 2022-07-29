Пропали яйца, появилась тибетская малина. Обзор цен на Слуцком рынке

На рынке нынче была комфортная погода. Что касается ценовой «погоды», то можно ознакомиться в нижеприведенном перечне. Большой разброс стоимости на вишню – от 3 до 6 рублей. Очень дорогая черешня – 15 рублей за одно кило.

Клубника и земляника исчезли, бананов не видать. Появилась экзотическая ягода – тибетская малина, просят 5 рублей за 1 литр. Куриное яйцо на прилавке не увидел. Из овощей не нашёл редис, также и основную зелень для приправы.

Из лесных даров – только черника и лисички, и очень полезный гриб «весёлка»; за три шарика этого гриба просят 15 рублей. Добытчик этой редкости утверждает, что нужно точно знать места, где растёт «весёлка», а просто так этот гриб не найти.

Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 29 июля 2022 года.

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Овощи

Капуста белокочанная свежая – 0,8 рубля

Огурцы — 1-1,5 рубля

Перец болгарский — 3-3 рублей

Перец острый – 20 рублей

Помидор –3,5- 4,5 рублей за 1 килограмм

Картофель — 0,5-1,8 рубля (в зависимости от крупности)

Морковь – 2,0-2,8 рубля

Свёкла свежая – 1,5-1,8 рубля

Лук репчатый — 2-2,5 рубля

Чеснок – 1,0-3,0 рубля за головку(в зависимости от крупности)

Спаржевая фасоль в стручке — 3,0 рубля

Баклажан — 3,0 рубля

Кабачок — 0,8-1,0 рубля

Фрукты

Арбуз — 2,0 рубля

Абрикос – 12 рублей

Дыня – 3,80 рубля

Виноград – 6,0 рублей (синий), 8,0-10, 0 рублей (кишмиш)

Персики — 8,0 рублей

Нектарин — 7,5 рублей

Персик инжирный – 12 рублей

Абрикос – 4,0-6,0 рублей

Яблоки – 3,5 рубля

Слива – 5,5-6,5 рублей

Слива диплоидная – 4 рубля

Лимоны – 6,5 рубля

Ягоды

Вишня – 3,0 -6,0 рублей за 1 литр

Малина – 6 рублей за 1 литр

Смородина чёрная – 3,5 рублей за 1 литр

Смородина красная – 5 рублей за 3 литра

Голубика садовая – 13 рублей

Крыжовник – 3 рубля 1 литр

Малина тибетская – 5 рублей за 1 литр

Черешня — 15 рублей

Черника – 6 рублей за 1 литр

Разное