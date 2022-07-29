Пропали яйца, появилась тибетская малина. Обзор цен на Слуцком рынке

На рынке нынче была комфортная погода. Что касается ценовой «погоды», то можно ознакомиться в нижеприведенном перечне. Большой разброс стоимости на вишню – от 3 до 6 рублей. Очень дорогая черешня – 15 рублей за одно кило.
Клубника и земляника исчезли, бананов не видать. Появилась экзотическая ягода – тибетская малина, просят 5 рублей за 1 литр. Куриное яйцо на прилавке не увидел. Из овощей не нашёл редис, также и основную зелень для приправы.
Из лесных даров – только черника и лисички, и очень полезный гриб «весёлка»; за три шарика этого гриба просят 15 рублей. Добытчик этой редкости утверждает, что нужно точно знать места, где растёт «весёлка», а просто так этот гриб не найти.
Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 29 июля 2022 года.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 0,8 рубля
- Огурцы — 1-1,5 рубля
- Перец болгарский — 3-3 рублей
- Перец острый – 20 рублей
- Помидор –3,5- 4,5 рублей за 1 килограмм
- Картофель — 0,5-1,8 рубля (в зависимости от крупности)
- Морковь – 2,0-2,8 рубля
- Свёкла свежая – 1,5-1,8 рубля
- Лук репчатый — 2-2,5 рубля
- Чеснок – 1,0-3,0 рубля за головку(в зависимости от крупности)
- Спаржевая фасоль в стручке — 3,0 рубля
- Баклажан — 3,0 рубля
- Кабачок — 0,8-1,0 рубля
Фрукты
- Арбуз — 2,0 рубля
- Абрикос – 12 рублей
- Дыня – 3,80 рубля
- Виноград – 6,0 рублей (синий), 8,0-10, 0 рублей (кишмиш)
- Персики — 8,0 рублей
- Нектарин — 7,5 рублей
- Персик инжирный – 12 рублей
- Абрикос – 4,0-6,0 рублей
- Яблоки – 3,5 рубля
- Слива – 5,5-6,5 рублей
- Слива диплоидная – 4 рубля
- Лимоны – 6,5 рубля
Ягоды
- Вишня – 3,0 -6,0 рублей за 1 литр
- Малина – 6 рублей за 1 литр
- Смородина чёрная – 3,5 рублей за 1 литр
- Смородина красная – 5 рублей за 3 литра
- Голубика садовая – 13 рублей
- Крыжовник – 3 рубля 1 литр
- Малина тибетская – 5 рублей за 1 литр
- Черешня — 15 рублей
- Черника – 6 рублей за 1 литр
Разное
- Лисички – 6,0 рублей за 1 литр