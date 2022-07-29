Каждую неделю «Кур’ер» делает обзоры обращений читателей в редакцию. О том, что рассказали на этой неделе, смотрите в сюжете Александра Бранкевича.
В этом обзоре:
- С ограждения аллеи вдоль улицы Комсомольской таинственно исчезают куски, а то и целые секции чугунного забора. Один из читателей предполагает, что кто-то их просто отпиливает (выламывает) и сдаёт на лом.
- Больше недели назад, обращаясь в редакцию, случчанин Николай обратил внимание на состояние тротуара и мостков над сточной канавой на ул. Виленской. В день съёмок, как оказалось, работы по ремонту тротуара уже начались.
- Ещё одно загадочное явление — для нашей читательницы, которая не может понять, почему на её участке сохнут деревья и кусты. Она просит помощи.