Как проходит визит Александра Лукашенко в Слуцкий район

Телеграм-канал «Пул первого» ведёт текстовую трансляцию визита Александра Лукашенко в Слуцкий район в пятницу, 29 июля.
Как сообщает канал, Лукашенко прибыл в «Козловичи-Агро» на новую молочно-товарную ферму «Лесуны». Он расспросил директора «Козловичи-Агро» Сергея Пенязя, как идёт уборочная компания и «куда будет двигаться хозяйство».
Вопросы, которые задавал Лукашенко Пенязю:
- Как идёт уборка?
- Какая влажность?
- Складирует ли, при какой влажности?
- Сколько убрал?
- и сколько всего пашни?
Первое поручение руководителю: все молочно-товарные фермы должны быть заполнены!
Лукашенко: «Ты на этой земле должен кормить в два раза больше скотины, чем сейчас. И тут твоё спасение и рентабельность».
Лукашенко: «Всё должно быть своё. Если цель поставили — будет».
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