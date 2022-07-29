Как проходит визит Александра Лукашенко в Слуцкий район

Телеграм-канал «Пул первого» ведёт текстовую трансляцию визита Александра Лукашенко в Слуцкий район в пятницу, 29 июля.

Как сообщает канал, Лукашенко прибыл в «Козловичи-Агро» на новую молочно-товарную ферму «Лесуны». Он расспросил директора «Козловичи-Агро» Сергея Пенязя, как идёт уборочная компания и «куда будет двигаться хозяйство».

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Вопросы, которые задавал Лукашенко Пенязю:

Как идёт уборка?

Какая влажность?

Складирует ли, при какой влажности?

Сколько убрал?

и сколько всего пашни?

Первое поручение руководителю: все молочно-товарные фермы должны быть заполнены!

Лукашенко: «Ты на этой земле должен кормить в два раза больше скотины, чем сейчас. И тут твоё спасение и рентабельность».

Лукашенко: «Всё должно быть своё. Если цель поставили — будет».

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