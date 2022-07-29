Слуцкий автопарк №2 сообщил «Кур’еру», как изменится расписание автобусов в связи с тем, что с 8 августа перекроют улицу 14 Партизан (из-за ремонта на Зелёной). «Слуцкий автоканал» написал в своём чате, где машинам можно объехать перекрытый участок.

Машины

Как сообщает «Слуцкий автоканал», с 8 по 20 августа по улице Зелёная (на участке от улицы 14 Партизан до улицы Чехова) будет полностью ограничено движение.

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Кроме того, в этот период будет перекрыто движение и на улице 14-ти Партизан в месте примыкания к Зелёной.

Основной объезд для жителей крупного микрорайона «Чехова» будет организован через Магистральную, также в центр города можно будет проехать через Лучники и улицу Копыльскую.

Автобусы

Городские автобусы будут курсировать в объезд улицы 14-ти Партизан с 8 августа.

Объезд ремонтируемого участка маршрутами №№ 5, 11, 13, 16, 20, 22 будет осуществляться по схеме «Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11 школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова».

Время отправления от конечных остановочных пунктов останется прежним. Из-за объезда смещается расписание на промежуточных остановках (время отправления тех рейсов, которые все же смещены, выделено в таблице ниже серым фоном).

Маршруты № 5 и 13 не смогут осуществлять все рейсы в полном объёме, некоторые рейсы отменены (зачеркнуты в таблице ниже). Также автобус № 5 не будет осуществлять движение до Сельхозлицея.

Маршрут № 17 «Чехова – Автовокзал, Чехова – Мясокомбинат» движение осуществлять не будет!

Заезд на Чехова маршрута №15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая» будет отменён.