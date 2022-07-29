На Слуцком комбинате хлебопродуктов 5 августа состоится внеочередное собрание акционеров. На повестке дня — передача имущества КХП в доверительное управление ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Это сообщается на сайте предприятия.

О каком именно имуществе идёт речь, узнать на КХП пока не удалось.

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Агрокомбинат «Дзержинский» — это крупный агропромышленный холдинг в Минской области, основная деятельность которого — производство и переработка мяса птицы.

Доверительное управление — это договорные отношения, в рамках которых профессионалы, за определённое вознаграждение, управляют чужим имуществом для получения прибыли. При этом имущество не меняет владельца, а управляющий не получает прямой выгоды от операций с имуществом.