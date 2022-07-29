По данным следствия, вечером 2 июля в лесопарке зоны отдыха, вблизи Солигорска, находилась компания. К полуночи на территории остались лишь 33-летний мужчина с сожительницей. О том, что уже довольно поздно, ему вежливо напомнил 59-летний сторож, сообщает Следственный комитет.

Разгоряченный спиртным, житель Солигорска оскорбил потерпевшего и ударами в область лица причинил ему телесные повреждения, которые повлекли потерю зрения. Агрессор скрылся в компании сожительницы. Потерпевший же, лишённый возможности видеть, в лесу лишь на лай собак смог добраться до сторожки. Там он и пролежал всю ночь.

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Фотографии: sk.gov.by 1 из 3

Обеспокоенная супруга потерпевшего, не дозвонившись до мужа, заподозрила неладное. Утром 3 июля родные обнаружили окровавленного мужчину и немедленно вызвали скорую помощь. До сих пор за его здоровье борются врачи.

Правоохранители отреагировали оперативно. В тот же день Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По результатам проведенных следственных действий фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Следователи с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области провели осмотр места происшествия, по изъятым предметам и объектам назначили ряд экспертных исследований, допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелией.

Обвиняемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, лишь несколько лет назад покинул стены исправительной колонии, где отбыл 9 лет лишения свободы, однако на путь исправления не стал и вновь совершил особо тяжкое преступление.

Расследование продолжается.