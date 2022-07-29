Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 28 июля. Обзор

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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«Сейчас тыкайся, куда хочешь»

С начала года техобслуживанием 24 многоэтажек в районе «Чехова» и 27 домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи занимается ЧУП «Амирхан». За эти 7 месяцев случчане не раз жаловались, как сложно найти мастеров, когда они нужны.

Вяскоўцы аб працы, страхах і лягендах

На мінулых тыднях «Кур’ер» пабываў у некалькіх вёсках Слуцкага раёна. Што распавялі нам вяскоўцы.

Новый налог введут с 2023 года. Что и как

В редакцию «Кур’ера» поступило несколько обращений читателей с просьбой рассказать о нововведении следующего года — налоге на профессиональный доход. Сколько составит сбор, кто и как его будет платить, в каком размере, — разъясняем.

Как солигорчанка сделала автобизнес женским делом

Ремонт автомобилей большинство водителей считает мужским делом. Но не клиенты автомастерской «Малер Мастер» в Дубеях, где принимает автомобили в ремонт, оценивает объём работы и даёт профессиональные советы женщина — мастер-приёмщик Ольга Швайковская.

Где найти мастера?

В редакцию «Інфа-Кур’ер» часто звонят читатели и просят посоветовать какого-нибудь мастера, например, специалиста по электрике, плиточника или того, кто может хорошо поклеить обои. Для нашей аудитории собрали контакты мастеров из разных сфер.

Слово о слуцкой бане, которой не стало

Больше 20-ти лет назад, в рамках подготовки Слуцка к «Дажынкам-2005», было снесено здание старой бани. И хотя новый банный комплекс стал достойным преемником слуцких банных традиций, случчане старшего поколения ещё долго тосковали по прежней бане.

Убачыў — і склаўся верш

Жыхар Любані Сяргей Квіткевіч — паэт па прызванні. Ён ужо выдаў некалькі кніжак са сваімі вершамі. У «Кур’ер» даслаў новыя вершы, якія склаў, убачыўшы нешта прыгожае, цікавае, нестандартнае. Кожны свой верш ён суправадзіў фотаздымкам «з месца падзеі».