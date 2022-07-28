В Солигорске в зоне отдыха «Тихая заводь» отдыхающие выдавили сторожу глаза

Районная газета «Шахцёр» написала о том, что случилось 2 июля в зоне отдыха «Тихая заводь» в Солигорске. Отдыхающие то ли выкололи, то ли выдавили глаза сторожу-пенсионеру. Один глаз врачам удалось «собрать по кусочкам», и теперь есть шанс восстановить на нём часть зрения, но нужны деньги.

О том, что произошло, «Шахтёру» рассказала жена пострадавшего Наталья Хралович, которая работает в центре коррекционно-развивающего обучения помощником воспитателя. Её муж, пенсионер Юрий Хралович, бывший строитель, работал сторожем в зоне отдыха «Тихая заводь», которая расположена в лесопарке в Солигорске.

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У руководства зоны отдыха Юрий Хралович характеризуется как добросовестный и исполнительный сотрудник. Но вечером 2 июля у него возник конфликт с отдыхающими. В результате мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения, и он полностью потерял зрение.

«После нападения Юрий Владимирович очнулся от дождя, — пишет журналист «Шахтёра» Надежда Сущиц. — Осознал, что ничего не видит, а из глаз идёт кровь. Начал ощупывать местность руками. Понял, что кругом лес, а идти он не может.

Помогли собаки, которые охраняли территорию зоны отдыха: он начал звать их по кличкам, а они лаять. Так, ориентируясь на лай, он смог доползти до сторожки. В это время супруга вернулась с дачи и не находила себе места: Юра не брал трубку, на него это было не похоже, он всегда отвечал на звонки. Она отчаянно пыталась дозвониться до мужа, сердце чуяло беду.

Дождавшись утра, Наталья вызвала такси и помчалась к супругу на работу. Любящее сердце жены не обмануло – в сторожке лежал окровавленный супруг. А дальше всё как в тумане: скорая, сложная операция, продолжительностью в 6 часов. В операционной боролись за зрение пациента, а Наталья всё это время находилась в больничном коридоре, молясь за мужа в мучительном ожидании. Врач, который оперировал Юрия, сказал: «Один глаз вытек полностью, а вот второй собирали по кусочкам. И что это за изверги, так поиздевались над человеком! А главное – за что?». На сегодняшний день на эти вопросы злоумышленник ответит в следственном комитете и понесет полное наказание. А вот зрение восстановить полностью уже невозможно.

Юрий Владимирович, услышав о том, что станет полностью незрячим, впал в глубокую депрессию и перестал общаться с окружающими. Он не хочет стать обузой для своей семьи и быть им в тягость. Но есть шанс частично восстановить зрение на одном оперированном глазу. Для этого надо дорогостоящая диагностика и реабилитация. Семья уже просматривает медицинские центры по восстановлению зрения, но средств из семейного бюджета не хватит».

Материал газета «Шахцёр» заканчивает призывом помочь Юрию Храловичу: «Друзья, мы знаем, что Солигорск своих не бросает. Помочь и поддержать семью в трудную минуту можно, пополнив баланс карты 6711 2900 4280 6301 BELARUSBANK, срок действия 07/24 на имя Yuri Hralovich».