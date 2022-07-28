К Слуцкому сыродельному комбинату присоединяют «Здравушку-милк», которая выпускает молочную продукцию под брендом «Здравушка».

В пятницу, 29 июля, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» проведёт внеочередное собрание акционеров. Одна из тем — утверждении договора о присоединении ОАО «Здравушка-милк» (Борисов).

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Само решение о реорганизации предприятий акционеры приняли в мае этого года. Это следует из документов «Здравушка-милк», выложенных в свободном доступе на сайте компании. Новое собрание среди акционеров борисовского предприятия проведут также 29 июля.

Как пояснил «Кур’еру» Олег Пущенко, секретарь наблюдательного совета, юрисконсульт ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», информация о присоединении будет опубликована на сайте только после собрания. Сейчас это коммерческая тайна.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, что решение о присоединении «Здравушки-милк» к Слуцкому сыродельному комбинату Миноблисполком принял ещё в декабре 2019 года. Тогда предполагалось, что это будет единый холдинг и ожидалась оптимизация производства.

СПРАВКА. Слуцкий сыродельный комбинат — молочный холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок в Слуцке, Солигорске, Любани, Старых Дорога и Клецке

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» на 83,2414% принадлежит государству, а ОАО «Здравушка-милк» — на 97,763%. По итогам работы за 2021 год, чистая прибыль первого общества составила 60 465 тыс. рублей, а второго — 325 тыс. рублей.