Случчане прошли крестным ходом из Греска в Леньки с иконой Божьей Матери Забельской. Фото

В четверг, 28 июля, в день Крещения Руси, православные верующие прошли крестным ходом с иконой Божьей Матери Забельской от храма Рождества Пресвятой Богородицы в Греске до деревни Леньки. Оттуда на автобусе они отправились в Слуцкий храм Паисия Святогорца.

Справка (с сайта «Наследие Слуцкого края»): Икона Божьей Матери Забельской, написанная в XVII веке и утраченная, была воссоздана по сохранившемуся негативу минским художником Юрием Пискуном. Когда-то село Забелы, расположенное рядом с Греском, было широко известно именно благодаря этой иконе.