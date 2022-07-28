В редакцию «Кур`ера» часто звонят читатели и просят посоветовать какого-нибудь мастера, например, специалиста по электрике, плиточника или того, кто может хорошо поклеить обои. Поэтому, для нашей аудитории собрали контакты мастеров из разных сфер.

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Ремонт и реставрация мягкой мебели

ИП Явзин В.Н.

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.

Ремонт любой сложности.

Качественно и быстро.

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Контакты:

Телефон: 8 (029) 812 35 32, 8 (044) 729 00 92

Instagram: @mebel_remont_by

УНП 691561647

2. ИП Васюк Д.Б.

Ремонт и реставрация мебели любой сложности.

Широкий выбор ткани и дизайна.

Доставка и услуги грузчика бесплатно.

Рассрочка до 3 месяцев.

Без предоплаты.

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Контакты:

Телефон: 8 (029) 55 99 262, 8 (029) 37 44 928

УНП 691564618

3. ИП Рек И.А.

Перетяжка и обивка мягкой мебели любой сложности.

Ремонт и замена матрасов.

Замена механизмов и конструкций.

Изготовление подлокотников, подголовников, подушек.

Мелкий и крупный ремонт мебели.

Реставрация современной, старинной и антикварной мебели.

Персональный подход к каждому клиенту.

Опыт работы с 2008 года.

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Контакты:

Телефон: 8 (029) 708 91 71, 8 (044) 744 08 84

Эл.почта: chibis-mebel@yandex.by

Сайт: chibis-mebel.of.by

Instagram: @mebel_y_igara

УНП 690760338

4. ИП Крыж К.Я.

Ремонт мягкой мебели.

Перетяжка с изменением дизайна.

Большой выбор тканей.

Выезд мастера, грузчиков и доставка бесплатно.

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Контакты:

Телефон: 8 (029) 110 25 00

Сайт: kaksvoim.by

Instagram: @kryzh_mebel.by

УНП 600139816

5. ИП Барташевич С.В.

Перетяжка, ремонт, изменение мебели.

Мебель на заказ.

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Контакты:

Телефон 8 (029) 506 86 72

Instagram: @obnovim_furniture

Сайт: obnovim.by

УНП 693171866

Электромонтажные работы

ИП Семенович А.С.

Услуги электрика.

Электромонтажные работы любой сложности.

Электроотопление.

Наличный/безналичный расчёт.

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Контакты:

Телефон: 8 (029) 607 34 24, 8 (025) 7 800 150 Александр

Instagram: @slytskelektrik

ВКонтакте: @elektrikslytsk

УНП 692067474

Сантехнические услуги

ИП Кракасевич С.А.

Монтаж систем отопления, водоснабжения и теплых полов.

Установка (замена) газовых, твердотопливных и электрических котлов.

Установка радиаторов, бойлеров, насосов.

Канализация.

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

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Контакты:

Телефон: 8 (033) 634 75 23, 8 (029) 620 44 60

ВКонтакте:@id555575033

Одноклассники: @590800470314

Instagram: @sergio_krakasevich

УНП 691971043

2. ИП Алешкевич И.В.

Замена водопровода и канализации на полипропилен.

Установка счётчиков, фильтров.

Отопление.

Обвязка котлов.

ГАРАНТИЯ.

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Контакты:

Телефон: 8 (029) 343 37 77, 8 (029) 763 07 99 (Viber)

УНП 690492646

Стяжка полов

ИП Максименя Н.Д.

Доступные цены.

Немецкое оборудование.

Качество.

Индивидуальный подход.

Бесплатный замер и консультация.

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Контакты:

Телефон: 8 (033) 625 96 55, 8 (029) 618 10 49

ВКонтакте: @styzkapola

Instagram: @styazka.pola

УНП 691950587