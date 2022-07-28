В редакцию «Кур`ера» часто звонят читатели и просят посоветовать какого-нибудь мастера, например, специалиста по электрике, плиточника или того, кто может хорошо поклеить обои. Поэтому, для нашей аудитории собрали контакты мастеров из разных сфер.

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Ремонт и реставрация мягкой мебели

  1. ИП Явзин В.Н.
  • Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
  • Ремонт любой сложности.
  • Качественно и быстро.

Контакты:

Телефон: 8 (029) 812 35 32, 8 (044) 729 00 92
Instagram: @mebel_remont_by
УНП 691561647

2. ИП Васюк Д.Б.

  • Ремонт и реставрация мебели любой сложности.
  • Широкий выбор ткани и дизайна.
  • Доставка и услуги грузчика бесплатно.
  • Рассрочка до 3 месяцев.
  • Без предоплаты.

Контакты:

Телефон: 8 (029) 55 99 262, 8 (029) 37 44 928
УНП 691564618

3. ИП Рек И.А. 

  • Перетяжка и обивка мягкой мебели любой сложности.
  • Ремонт и замена матрасов.
  • Замена механизмов и конструкций.
  • Изготовление подлокотников, подголовников, подушек.
  • Мелкий и крупный ремонт мебели.
  • Реставрация современной, старинной и антикварной мебели.
  • Персональный подход к каждому клиенту.
  • Опыт работы с 2008 года.

Контакты:

Телефон: 8 (029) 708 91 71, 8 (044) 744 08 84
Эл.почта: chibis-mebel@yandex.by
Сайт: chibis-mebel.of.by
Instagram: @mebel_y_igara
УНП 690760338

4. ИП Крыж К.Я.
  • Ремонт мягкой мебели.
  • Перетяжка с изменением дизайна.
  • Большой выбор тканей.
  • Выезд мастера, грузчиков и доставка бесплатно.

Контакты:

Телефон: 8 (029) 110 25 00
Сайт: kaksvoim.by
Instagram: @kryzh_mebel.by
УНП 600139816

5. ИП Барташевич С.В.

  • Перетяжка, ремонт, изменение мебели.
  • Мебель на заказ.

Контакты:

Телефон 8 (029) 506 86 72
Instagram: @obnovim_furniture
Сайт: obnovim.by
УНП 693171866

Электромонтажные работы

  1. ИП Семенович А.С.
  • Услуги электрика.
  • Электромонтажные работы любой сложности.
  • Электроотопление.
  • Наличный/безналичный расчёт.

Контакты:

Телефон: 8 (029) 607 34 24, 8 (025) 7 800 150 Александр
Instagram: @slytskelektrik
ВКонтакте: @elektrikslytsk
УНП 692067474

Сантехнические услуги

  1. ИП Кракасевич С.А.
  • Монтаж систем отопления, водоснабжения и теплых полов.
  • Установка (замена) газовых, твердотопливных и электрических котлов.
  • Установка радиаторов, бойлеров, насосов.
  • Канализация.
  • ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

Контакты:

Телефон: 8 (033) 634 75 23, 8 (029) 620 44 60
ВКонтакте:@id555575033
Одноклассники: @590800470314
Instagram: @sergio_krakasevich
УНП 691971043

2. ИП Алешкевич И.В. 

  • Замена водопровода и канализации на полипропилен.
  • Установка счётчиков, фильтров.
  • Отопление.
  • Обвязка котлов.
  • ГАРАНТИЯ.

Контакты:

Телефон: 8 (029) 343 37 77, 8 (029) 763 07 99 (Viber)
УНП 690492646

Стяжка полов

  1. ИП Максименя Н.Д.
  • Доступные цены.
  • Немецкое оборудование.
  • Качество.
  • Индивидуальный подход.
  • Бесплатный замер и консультация.

Контакты:

Телефон: 8 (033) 625 96 55, 8 (029) 618 10 49
ВКонтакте: @styzkapola
Instagram: @styazka.pola
УНП 691950587