В редакцию «Кур`ера» часто звонят читатели и просят посоветовать какого-нибудь мастера, например, специалиста по электрике, плиточника или того, кто может хорошо поклеить обои. Поэтому, для нашей аудитории собрали контакты мастеров из разных сфер.
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Ремонт и реставрация мягкой мебели
- ИП Явзин В.Н.
- Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
- Ремонт любой сложности.
- Качественно и быстро.
Контакты:
Телефон: 8 (029) 812 35 32, 8 (044) 729 00 92
Instagram: @mebel_remont_by
УНП 691561647
2. ИП Васюк Д.Б.
- Ремонт и реставрация мебели любой сложности.
- Широкий выбор ткани и дизайна.
- Доставка и услуги грузчика бесплатно.
- Рассрочка до 3 месяцев.
- Без предоплаты.
Контакты:
Телефон: 8 (029) 55 99 262, 8 (029) 37 44 928
УНП 691564618
3. ИП Рек И.А.
- Перетяжка и обивка мягкой мебели любой сложности.
- Ремонт и замена матрасов.
- Замена механизмов и конструкций.
- Изготовление подлокотников, подголовников, подушек.
- Мелкий и крупный ремонт мебели.
- Реставрация современной, старинной и антикварной мебели.
- Персональный подход к каждому клиенту.
- Опыт работы с 2008 года.
Контакты:
Телефон: 8 (029) 708 91 71, 8 (044) 744 08 84
Эл.почта: chibis-mebel@yandex.by
Сайт: chibis-mebel.of.by
Instagram: @mebel_y_igara
УНП 690760338
4. ИП Крыж К.Я.
- Ремонт мягкой мебели.
- Перетяжка с изменением дизайна.
- Большой выбор тканей.
- Выезд мастера, грузчиков и доставка бесплатно.
Контакты:
Телефон: 8 (029) 110 25 00
Сайт: kaksvoim.by
Instagram: @kryzh_mebel.by
УНП 600139816
5. ИП Барташевич С.В.
- Перетяжка, ремонт, изменение мебели.
- Мебель на заказ.
Контакты:
Телефон 8 (029) 506 86 72
Instagram: @obnovim_furniture
Сайт: obnovim.by
УНП 693171866
Электромонтажные работы
- ИП Семенович А.С.
- Услуги электрика.
- Электромонтажные работы любой сложности.
- Электроотопление.
- Наличный/безналичный расчёт.
Контакты:
Телефон: 8 (029) 607 34 24, 8 (025) 7 800 150 Александр
Instagram: @slytskelektrik
ВКонтакте: @elektrikslytsk
УНП 692067474
Сантехнические услуги
- ИП Кракасевич С.А.
- Монтаж систем отопления, водоснабжения и теплых полов.
- Установка (замена) газовых, твердотопливных и электрических котлов.
- Установка радиаторов, бойлеров, насосов.
- Канализация.
- ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
Контакты:
Телефон: 8 (033) 634 75 23, 8 (029) 620 44 60
ВКонтакте:@id555575033
Одноклассники: @590800470314
Instagram: @sergio_krakasevich
УНП 691971043
2. ИП Алешкевич И.В.
- Замена водопровода и канализации на полипропилен.
- Установка счётчиков, фильтров.
- Отопление.
- Обвязка котлов.
- ГАРАНТИЯ.
Контакты:
Телефон: 8 (029) 343 37 77, 8 (029) 763 07 99 (Viber)
УНП 690492646
Стяжка полов
- ИП Максименя Н.Д.
- Доступные цены.
- Немецкое оборудование.
- Качество.
- Индивидуальный подход.
- Бесплатный замер и консультация.
Контакты:
Телефон: 8 (033) 625 96 55, 8 (029) 618 10 49
ВКонтакте: @styzkapola
Instagram: @styazka.pola
УНП 691950587