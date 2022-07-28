Налог на первую квартиру. Где искать извещение и как оплатить, чтобы не стоять в очередях

Налоговая посчитала все плательщиков земельного налога и налога на недвижимость.

Отделения «Белпочты» начали рассылать жителям извещения на уплату налогов за 2022 год, сообщает пресс-служба МНС.

Белорусам, которые имеют доступ к «Личному кабинету», такие извещения направят в электронном виде в «Личный кабинет плательщика».

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Извещения на уплату имущественных налогов как бумаге, так и в электронном виде вручат плательщикам до 1 сентября.

Уплата имущественных налогов, к которым относится и налог на первую квартиру, будет осуществляться в два этапа:

не позднее 15.11.2022 — уплата авансового платежа в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов; не позднее 15.11.2023 — уплата оставшейся части имущественных налогов за 2022 год.

В последующие годы уплата имущественных налогов будет проходить не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим годом, например, за 2023 год — не позднее 15 ноября 2024 года.

Чтобы уплатить налоги, можно не дожидаясь наступления установленного срока. Подойдёт один из способов:

через интернет-банкинга, в том числе через электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (получить к нему доступ можно в любом налоговом органе лично (при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь) или через портал Министерства по налогам и сборам посредством идентификации с использованием межбанковской системы идентификации);

через инфокиоск;

в любом отделении банка или на почте.

Если есть вопросы по предъявленным к уплате суммам налогов, то надо обращаться в налоговую по месту расположения объекта недвижимости.

Напомним, что в Беларуси ввели налог на квартиру. Даже если она у вас одна.