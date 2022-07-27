Плата за школьные учебники в учебном году 2022/23 составит 16 рублей.

Размер стоимости за пользование учебными пособиями в 1-11 классах средних школ регламентирован постановлением Совмина №839 от 24 июня 2011 года и равняется половине базовой величины. К настоящему моменту размер БВ составляет 32 рубля.

пишет «Спутник». В прошлом году учебники обходились на 1,5 рубля дешевле, поскольку базовая величина была равна 29 рублям. Заплатить за пособия и принести в школу квитанцию нужно до 1 октября 2022 года,«Спутник».

Кому учебники положены бесплатно

В бесплатное пользование учебники выдают детям-инвалидам. Скидка на учебные пособия в 50% положена многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого нужно написать заявление на имя директора.

Каким должен быть дневник

В новом учебном году в школах разрешат использовать дневники с изображением монумента Победы в Минске на титульной обложке. Минобр согласовал 8 обложек для дневников, в прошлом году их было 19.

Школьная форма

Напомним, что белорусские школы должны до 1 августа текущего года сказать ученикам и родителям, какой у них будет отличительный элемент: каждое учреждение среднего образования должно решить, будет это галстук, жилетка, пиджак, эмблема школы на одежде и тому подобное.

По информации МАРТ, в 2022 году ориентировочная стоимость форменного комплекта для школьников младших классов составит 70-80 рублей и выше. Для более старших классов – от 80 рублей.