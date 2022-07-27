В Слуцком районе соседи спасли трёх девочек из горящего дома

Во вторник, 26 июля, в деревне Сороги Слуцкого района загорелся жилой дом, в котором находились трое детей. Взрослых на тот момент дома не было, сообщает УМЧС Минской области.

Звонок о пожаре спасателям поступил в 18.40. Когда они прибыли на место, дом горел изнутри, а из-под крыши шёл дым.

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Когда дом загорелся, внутри было трое детей — девочки 2018, 2015, 2012 годов рождения. До приезда спасателей их эвакуировали из дома односельчанки. Никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что были во дворе своего дома через улицу, когда услышали хлопок у соседей. Люди побежали посмотреть, что случилось. Они увидели дым, который валил из окна и услышали звук пожарного извещателя. Входная дверь оказалась заперта. Мужчина побежал вокруг дома, чтобы найти другой вход. Одна из женщин забралась в горящий дом по приставной лестнице и передала девочек своей знакомой, которая была во дворе.

Спасатели потушили огонь. Причина пожара устанавливается. Одна из его версий, которая рассматривается, — шалость детей с огнем. Пожар уничтожил имущество и отделку в одной жилой комнате, закоптил стены и остальные вещи.