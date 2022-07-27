29 июля вступает в силу новая редакция Правил любительского и спортивного рыболовства Беларуси. Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает подборку наиболее важных изменений в новых Правилах рыбалки 2022 года.

Основные изменения в Правилах 2022 года

Не надо подписывать ставки, кружки, жерлицы и другие аналогичные оснастки.

Подводная охота и ловля на дорожку (троллинг) разрешены только на определенных водоёмах.

Можно ловить в запрет спиннингом на приманку с двумя крючками.

Разрешен вылов без ограничений по весу и количеству следующих видов рыб: ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского.

Разрешен лов рыбы с использованием экран-телевизоров размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров в количестве не более 2 на одного рыболова.

Можно использовать подсачек в запрет для приёма пойманной рыбы.

Разрешено заходить в воду в запрет для отцепа снасти или прохода.

Лов рыбы на 6-10 крючков разрешен членам БООР во всех водоемах фонда запаса, а также водоемах, арендованных только для промыслового лова.

Запрещено использование в качестве живца рыб, в отношении которых установлена промысловая мера, а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также краснокнижных.

Разрешено выезжать на лёд на мотобуксировщиках и мотособаках с мощностью двигателя до 15 л.с.

Введена промысловая мера для подуста – 22 см.

Нет нормы вылова для спортсменов во время соревнований, если это определено правилами соревнований, за исключением ловли в запрет.

Разрешено использование осветительных приборов во время ловли рыбы.

Осталось без изменений и перешло в новые Правила 2022 года