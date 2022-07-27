С утра среды, 27 июля, на ремонт перекрыта часть улицы Зелёной (район домов №№3-5). Таким образом на улицу нельзя заехать со стороны улицы 14-ти Партизан. «Кур’ер» узнал, что там происходит и сколько улица будет непроезжей.

Генеральный подрядчик по работам на Зелёной — ООО «Дорстройсервис». Как рассказал «Кур’еру» Александр Шерешик, заместитель директора организации, на улице проведут реконструкцию центральной канализации, которая сейчас находится в плохом состоянии, а также водопровода. Ожидаются масштабные работы, улицу будут раскапывать на глубину 6 метров. Это займёт весь август, а может быть, и больше.

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Зелёная — одна из улиц, которая от центра города ведёт к самому крупному микрорайону Слуцка.