В среду, 27 июля, в пресс-центре стадиона «Городской» (улица Виленская, 14, 2-й этаж) состоится встреча руководства клуба с футбольными болельщиками. Начало — в 18.30.

Об этом сообщила пресс-служба СФК «Слуцк».