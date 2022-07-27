Праздник, который отмечали в Беларуси пять лет, а потом перенесли на другую дату. Рассказываем в 12-ти пунктах

27 июля 1990 года Верховным Советом Белорусской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете БССР. В соответствии с ней признавалось верховенство Конституции БССР и её законов.
- Процессы демократизации, начатые в конце 1980-х годов, привели к «параду суверенитетов» советских республик.
- Процесс распада СССР ускорили события путча 19-21 августа 1991 года в Москве. Руководство республики и ЦК Коммунистической партии Белоруссии не выступили с осуждением переворота, заняв позиции наблюдателей.
- На встрече с депутатами — членами парламентской оппозиции Николай Дементей, председатель ВС БССР, в ответ на просьбу объяснить факт смещения Горбачёва сообщил, что смещение президента СССР произошло законным путём, так как Горбачёв подписал соответствующее заявление. После провала путча ГКЧП в Беларуси начались дебаты о независимости страны.
- 24 августа БНФ вывел на площадь Ленина десятки тысяч человек, а в зал, где проходили заседания Верховного Совета, был внесён бело-красно-белый флаг.
- 24 августа председатель ВС Белорусской ССР Николай Дементей подал в отставку, первым руководителем независимой Беларуси стал Станислав Шушкевич, который до этого занимал пост заместителя председателя ВС.
- 25 августа 1991 года Беларусь официально объявила себя независимым государством. На голосовании по принятию документа, провозглашающего независимость, «за» проголосовали 253 депутата из 265, зарегистрированных в зале.
- 19 сентября 1991 года Верховный Совет принял Закон «О названии Белорусской ССР», в соответствии с которым она стала называться «Республика Беларусь», а сокращённо — «Беларусь». Государственными символами Республики Беларусь были объявлены герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.
- Также была декларирована политическая и экономическая самостоятельность БССР.
Что было потом
- Несмотря на исторические события августа 1991 года, Беларусь, в отличие от многих других республик СССР, не отказалась от будущего Союзного договора. В его обсуждении в Москве участвовал новый глава парламента Станислав Шушкевич.
- Некоторые историки считают, что в большинстве в стране не поняли, что за независимость на них свалилась и были не готовы к ней.
- В декабре 1991 года вместе с подписанием Беловежских соглашений СССР прекратил существование. Каждая страна пыталась пойти своим путем. Как и Беларусь.
- Главный национальный праздник — День независимости — в Беларуси ещё 5 лет праздновали именно 27 июля — в день принятия Декларации о суверенитете.