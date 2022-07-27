Праздник, который отмечали в Беларуси пять лет, а потом перенесли на другую дату. Рассказываем в 12-ти пунктах

27 июля 1990 года Верховным Советом Белорусской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете БССР. В соответствии с ней признавалось верховенство Конституции БССР и её законов.

Процессы демократизации, начатые в конце 1980-х годов, привели к «параду суверенитетов» советских республик.

Процесс распада СССР ускорили события путча 19-21 августа 1991 года в Москве. Руководство республики и ЦК Коммунистической партии Белоруссии не выступили с осуждением переворота, заняв позиции наблюдателей.

На встрече с депутатами — членами парламентской оппозиции Николай Дементей, председатель ВС БССР, в ответ на просьбу объяснить факт смещения Горбачёва сообщил, что смещение президента СССР произошло законным путём, так как Горбачёв подписал соответствующее заявление. После провала путча ГКЧП в Беларуси начались дебаты о независимости страны.

24 августа БНФ вывел на площадь Ленина десятки тысяч человек, а в зал, где проходили заседания Верховного Совета, был внесён бело-красно-белый флаг.

24 августа председатель ВС Белорусской ССР Николай Дементей подал в отставку, первым руководителем независимой Беларуси стал Станислав Шушкевич, который до этого занимал пост заместителя председателя ВС.

25 августа 1991 года Беларусь официально объявила себя независимым государством. На голосовании по принятию документа, провозглашающего независимость, «за» проголосовали 253 депутата из 265, зарегистрированных в зале.

19 сентября 1991 года Верховный Совет принял Закон «О названии Белорусской ССР», в соответствии с которым она стала называться «Республика Беларусь», а сокращённо — «Беларусь». Государственными символами Республики Беларусь были объявлены герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Также была декларирована политическая и экономическая самостоятельность БССР.

Что было потом