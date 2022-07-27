Случчанка Валентина Александровна 26 июля сообщила в редакцию «Кур’ера» по телефону, что уже четвёртый день не работает водозаборная колонка на улице Мельничной в районе дома №55.

«Когда приезжал мастер и осмотрел её, то сказал, что колонка не будет работать до конца августа. Почему так долго, мне не пояснили, а сама я не могу понять. Неужели детали для неё надо в Китае заказывать?! – недоумевала Валентина Александровна. — Когда же я спросила, а как мне воду набирать и где, сказали: ищите где-нибудь поближе. Вот я думаю, где поближе: на Уласовца, на Копыльской или сразу в райисполкоме можно воду набирать?»

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На предприятии «Слуцкводоканал», которое обслуживает колонки, «Кур’еру» сказали, что будут разбираться с данной заявкой.

Как неофициально пояснил «Кур’еру» один из работников сферы ЖКХ, в таких случаях наиболее эффективно обращаться в службу 115, потому что за выполнение таких заявок есть реальный спрос с коммунальщиков от вышестоящего начальства.

Однако, чтобы оставить заявку, у человека должен быть заключён договор на этот вид водоснабжения.

Он также добавил, что в городе постепенно уменьшается количество водозаборных колонок. «Люди в частном секторе всё больше подключаются к центральному водоснабжению и необходимость в колонках отпадает. Тем более они – это, можно сказать, бесконтрольный и бесплатный расход воды».

В тему: 11 августа главный инженер КУП «Слуцкводоканал» Николай Хурсик проведёт прямую телефонную линию по вопросам водообеспечения, водоотведения (канализации), качества питьевой воды и так далее. Звонить можно с 10.00 до 11.00 по телефону 5-31-86.