Кратчайший обзор о важных новостях за минувшие дни.

Появятся заочные суды над белорусами, которые находятся за пределами государства. Установлен также перечень преступлений, по которым может быть начат заочный судебный процесс. Это терроризм, геноцид, госизмена, наёмничество, диверсия, создание экстремистского формирования или участие в нём, призывы к санкциям, массовые беспорядки.

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Белорусские арендодатели лишаются права на то, чтобы договор аренды жилого помещения был заключён в иностранной валюте. Сумму нужно будет указывать в белорусских рублях. Новшество вступит в силу через два месяца — за это время договоры, заключённые ранее, необходимо «отвязать» от валюты.

«Достаточно 1 млн тонн зерна, чтобы обеспечить всё наше население хлебобулочными и кондитерскими изделиями и всеми видами круп», — сообщил Дмитрий Лужинский, замгендиректора Научно-практического центра НАН по земледелию, и добавил, «что мы производим зерновых 6-8 млн тонн каждый год, то есть голода у нас по этим продуктам не будет». По словам эксперта, большая часть выращенного зерна идёт на корм скоту. Поэтому с мясной продукцией проблем тоже быть не должно.

Годовая инфляция в Беларуси достигла 17,6%. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко. К примеру, он уточнил, что много фруктов и овощей мы импортируем из Турции, где инфляция подобралась к отметке 80%. При этом перевозки в ЕС подорожали в пять-шесть раз. Он привёл такие расчёты: фура в немецкий или голландский порт подорожала с €1-1,5 тысяч до €10 тысяч.

Занимались браконьерством и брали взятки почти треть инспекторов и работников Госинспекции охраны животного мира, сообщил начальник ведомства Юрий Тертель. По его словам, нарушители уволены и на сегодняшний день в инспекции «наведён полный порядок».