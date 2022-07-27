В Минске прокуратура во время проверки соблюдения законодательства обнаружила факт, что мужчина избил ремнём свою дочь-подростка, сообщает Генпрокуратара.

Установлено, что в один из дней мая 2022 года минчанин умышленно избил ремнём свою дочь, 2009 года рождения. На теле ребёнка были многочисленные ссадины.

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Сотрудники милиции прекратили дело об административном правонарушении, потому что мать девочки не написала заявление. Но заместитель прокурора Первомайского района Минска отменил решение УВД.

На минчанина составили административный протокол по ч.1 ст.10.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за умышленное причинение телесных повреждений своей дочери. Через суд его накажут штрафом в размере 10 базовых величин (320 рублей).

Также сообщается, что пострадавшая девочка и её сестры признаны находящимися в социально опасном положении из-за установленного факта жесткого обращения родителей с ребёнком, физического насилия по отношению к нему.