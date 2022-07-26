В субботу, 23 июля, поздно вечером в коттеджном квартале в микрорайоне «Сахарный» житель улицы Новосельской Владимир Ганненко с поличным задержал расхитителя овощей.

Как сообщил «Кур’еру» Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник милиции общественной безопасности, 23 июля жители улицы Новосельской обратились в РОВД по поводу хищения с огородов.

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При содействии местного жителя по данному факту был задержан гражданин 1984 года рождения. Он живёт в Слуцке, в микрорайоне «Сахарный», был ранее судим за кражи и в текущем году уже привлекался к ответственности за мелкое хищение.

Сейчас в отношении задержанного ведётся административный процесс по ст.11.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хищение). По этой статье предусмотрена ответственность в виде штрафа до 30-ти базовых величин, или общественных работ, или административного ареста.

Слуцкий РОВД выражает благодарность Владимиру Ганненко за содействие при задержании данного лица.