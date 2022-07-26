В Беларуси незаконные постройки можно будет узаконить

В понедельник, 25 июля, Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешается узаконить самовольные постройки.

Об этом сообщается на сайте Президента РБ. Указ № 253 «Об упрощённом порядке приёмки в эксплуатацию объектов строительства» вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 января 2025 года.

Согласно документу, исполнительные и распорядительные органы на местах смогут принимать в эксплуатацию одноквартирные дома, а также нежилые сооружения, которые граждане построили без разрешения и соответствующей проектной документации. При этом такие постройки не будут признаваться самовольными. Исключение составят подобные объекты в Минске.

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Сам указ №253 пока официально не опубликован.

Судя по обращениям в редакцию читателей газеты «Кур’ер», проблема самовольных построек в Слуцке актуальная. Порой доходит до ситуаций, которая случилась с Софьей Ковалёвой, которая несколько лет судилась с местным райисполкомом, потому что у неё во дворе снесли сарай. (Читайте: «Жительница Слуцка хотела построить на своём участке сарай и несколько лет судилась с райисполкомом»).