Молодожёны-2022. День рождения семьи 22 и 23 июля

Олег и Татьяна Сикорские

Молодожёны познакомились в декабре 2020 года в солигорском клубе «Фэст». Олег пригласил Татьяну на медленный танец. «Первое впечатление о моем будущем муже сразу было положительное. Красивый и очень скромный парень. Он оказался внимательным, добрым парнем», — рассказывает невеста.

Предложение Олег сделал в ресторане, куда пара пришла на ужин. Он сказал девушке: «Заказывай, что хочешь», а Татьяна ответила: «Хочу твою фамилию». На следующий день молодые люди пошли выбирать обручальные кольца и подавать заявление в ЗАГС.

Филипп и Веста Горгун

Реклама

Молодожёны познакомились четыре года назад, когда в компании общих друзей гуляли в Слуцком парке. А предложение Филипп сделал в прошлом году 8 марта на парковке возле магазина «Домашний», сейчас — «Маяк». Невесту привезли на парковку с закрытыми глазами, там её ждал жених с кольцом, букетом цветов, шампанским и салютом. Девушка без раздумий ответила «да».

Антон и Дарья Каженец

Антон и Дарья знакомы давно, но общаться начали пять лет назад в то время, когда Антон служил в армии. Пара переписывалась в социальных сетях, и Дарья периодически приезжала к нему.

Предложение Антон сделал на свадьбе друзей. Невеста отдала свадебный букет Дарье, а жених — подвязку Антону. В этот же момент молодой человек и сделал предложение.

Медовый месяц супруги планируют провести в Турции.

Александр и Диана Мацяжок

Молодожёны познакомились на свадьбе у друзей год назад. А предложение Александр сделал за совместным завтраком. Он подарил Диане кольцо и предложил выйти за него замуж. Девушка без раздумий согласилась.

Медовый месяц молодожёны планируют отложить до следующего года. Планируют отдохнуть или в Грузии, или на Сейшельских островах.