«Белпочта» сообщила, что стало больше случаев мошенничества, когда неизвестные требуют от клиентов получить посылки, которые они не ожидают.

Схема мошенничества такая: неизвестный звонит человеку и сообщает, что на имя адресата поступила посылка с наложенным платежом, а её отправитель — интернет-магазин. Звонивший требует немедленно забрать почтовое отправление на почте.

Реклама

«Белпочта» обращает внимание, что она информирует клиентов о поступлении посылок только через сообщений на Viber/sms или с помощью бумажного извещения в почтовый ящик адресата. При отправке сообщений на viber/sms отправителем указывается «belpost.by». Одновременно сообщаем, сотрудники почты никогда не звонят по телефону адресату и не требуют срочного получения.