К каким изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур’ера».

Некоторых животных запретят держать дома

С 1 августа вступает в силу запрет на содержание в жилых помещениях и на приусадебных участках некоторых животных. В список включены в основном экзотические виды, которые едва ли могут попасть к вам в дом случайно. Так, запрещено будет содержать или разводить следующих животных: королевская кобра; питоны длиной более 4 метров; все виды морских черепах; все виды семейства медвежьих; большие кошки: лев, тигр, пума; все виды шимпанзе; росомаха; все виды журавлей; африканский страус.

При этом, если у вас контактный зоопарк, перечень животных иной.

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Изменится размер ежемесячных детских пособий

Размер ежемесячных пособий на детей меняется дважды в год (1 февраля и 1 августа) и зависит от среднемесячной начисленной зарплаты работников страны за последний квартал. В процентном выражении он составляет: на первенца — 35% от указанной суммы, на второго и последующих детей — 40%, на ребёнка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45%.

Конкретные суммы пособий станут известны чуть позже.

Увеличатся разовые выплаты за рождение детей и некоторые пенсии

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пересчитывают четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. К этому показателю привязаны размеры некоторых пенсий, а также разовые пособия при рождении детей. Как правило, бюджет прожиточного минимума каждый раз немного повышается, а за ним растут указанные пенсии и пособия. Конкретной цифры пока нет, она появится на днях. На данный момент БПМ составляет 311,15 рубля.

Можно получить матпомощь к школе

Многодетные семьи уже могут получить деньги на сборы ребёнка в школу, причём вне зависимости от своего финансового положения.

На одного ребёнка сейчас дают максимум 30% БПМ, или 93,35 рубля, но конкретный размер матпомощи устанавливают местные советы депутатов с учётом финансовых возможностей региона. Эти деньги можно потратить на покупку одежды, обуви и канцтоваров.

Чтобы получить матпомощь, нужно обратиться в свою школу или органы соцзащиты по месту жительства.

Из Минска в Вильнюс пустят дополнительный автобус

С 1 августа ежедневный автобус будет отправляться с минского автовокзала «Центральный» в 12:00 и прибывать в Вильнюс в 16:30. Из литовской столицы он будет отправляться в 18:00 с прибытием в Минск в 22:35.

Билеты стоят 65 белорусских рублей. Поездов до Литвы пока не предвидится.

Знаки принадлежности к школе окончательно определят

Окончательное решение по школьной форме, на которой появится «знак принадлежности» к определённой школе, учреждения образования должны принять до 1 августа.

В Минобре уточнили, что таким уникальным дополнением может стать любой элемент одежды – жилет, пиджак, рубашка, но определенной модели или цвета.

На 10% вырастут трудовые пенсии

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе 2022 года составит 638 рублей (включая доплаты). Это уже второе повышение пенсий в 2022 году. Ранее их повышали в марте — на 7%.