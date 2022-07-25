Читательница: хочу знать из-за чего в центре Слуцка без видимых причин «сгорела» красивая берёза (фотофакт)

Добрый день! Хочу поделиться наблюдением и переживанием по поводу погибающей или погибшей берёзой рядом с ТЦ «Маяк».

Много лет нужно было расти красавице-берёзе рядом с «Маяком», потом рядом установили ларёк «ТАБАКЕРКА», и дерево почти погибло. Вопрос: в чём причина? Не обратить ли на это внимание соответствующим службам? Жалко. Такое дерево красивое загублено. Должен же кто-то в этом разобраться и ответить, экологи, например. Надеюсь на Ваше внимание и помощь в этом вопросе.

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